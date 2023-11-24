https://sputniknews.com.tr/20231124/rusya-disisleri-moldovanin-avrupa-yaptirimlarina-katilmasina-karsilik-verecegiz-1077755879.html

Rusya Dışişleri: Moldova’nın Avrupa yaptırımlarına katılmasına karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri: Moldova’nın Avrupa yaptırımlarına katılmasına karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moldova’nın Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmasını karşılıksız bırakmayacaklarını ve bu kararı... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T18:22+0300

2023-11-24T18:22+0300

2023-11-24T18:22+0300

ukrayna krizi

moldova

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

avrupa

ab

abd

yaptırımlar

ekonomik yaptırımlar

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova’nın Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılma kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kişinev’in bu politikasının, Rusya’ya son derece dostane yaklaşan ve Rusya’yla işbirliğine ilgi duyan vatandaşlarının çıkarlarına uymadığını kaydeden Zaharova, “Moldova’nın kararı karşılıksız kalmayacak. Alınan tedbirler ek olarak duyurulacak” diye ekledi.

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moldova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa, ab, abd, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar