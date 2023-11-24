https://sputniknews.com.tr/20231124/rusya-disisleri-moldovanin-avrupa-yaptirimlarina-katilmasina-karsilik-verecegiz-1077755879.html
Rusya Dışişleri: Moldova’nın Avrupa yaptırımlarına katılmasına karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri: Moldova’nın Avrupa yaptırımlarına katılmasına karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moldova’nın Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmasını karşılıksız bırakmayacaklarını ve bu kararı... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T18:22+0300
2023-11-24T18:22+0300
2023-11-24T18:22+0300
ukrayna krizi
moldova
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
avrupa
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abd
yaptırımlar
ekonomik yaptırımlar
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova’nın Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılma kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kişinev’in bu politikasının, Rusya’ya son derece dostane yaklaşan ve Rusya’yla işbirliğine ilgi duyan vatandaşlarının çıkarlarına uymadığını kaydeden Zaharova, “Moldova’nın kararı karşılıksız kalmayacak. Alınan tedbirler ek olarak duyurulacak” diye ekledi.
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moldova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa, ab, abd, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
moldova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa, ab, abd, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
Rusya Dışişleri: Moldova’nın Avrupa yaptırımlarına katılmasına karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moldova’nın Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmasını karşılıksız bırakmayacaklarını ve bu kararı yeni düşmanca adım olarak gördüklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova’nın Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılma kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Bunu, kolektif Batı’nın Rusya karşıtı kampanyasına tümüyle dahil olan Moldova yönetiminin yeni bir düşmanca adımı olarak görüyoruz. Amacı, Kişinev yüzünden zaten çok içler acısı durumda olan Rusya-Moldova ilişkilerini tamamen yok etmek.”
Kişinev’in bu politikasının, Rusya’ya son derece dostane yaklaşan ve Rusya’yla işbirliğine ilgi duyan vatandaşlarının çıkarlarına uymadığını kaydeden Zaharova, “Moldova’nın kararı karşılıksız kalmayacak. Alınan tedbirler ek olarak duyurulacak” diye ekledi.