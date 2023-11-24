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Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor
Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın kullanıma sunulmasıyla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açıldığının aşikar olduğunu ifade... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T16:46+0300
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vladimir putin
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Moskova'da düzenlenen 'AI Journey' adlı yapay zeka konferansında konuşan Putin, "Elbette yapay zekanın bilimde, eğitimde, sağlıkta ve hayatımızın her alanında kullanıma sunulmasıyla insanlık, varoluşunda yeni bir sayfa açıyor. Bunlar aleni olarak görülüyor" dedi.Rusya'da yapay zeka geliştirme alanındaki ortak çabaların halihazırda sonuçlarını verdiğini anlatan Putin, ekonomi sektörlerinde ve sosyal alanlarda yapay zeka alanındaki çözümlerin kullanımının 1.5 kat arttırdığını ifade etti. Putin, Gazprom şirketini örnek vererek enerji sektörünün bu öncü firmasının bu sayede kuyu geliştirme maliyetlerini azaltmayı ve lojistik sorunlarını çözmeyi başardığını kaydetti.'Yapay zeka teknolojilerini yasaklamak imkansız'Yapay zeka teknolojilerini yasaklamanın imkansız olduğuna inandığının altını çizen Putin, Rusya'nın bunlara yasak getirmesi halinde söz konusu teknolojilerin başka yerlerde gelişeceğini belirtti.Hayatta köklü değişimler olduğunu ve Rusya'nın bu değişimlerin ilerisinde olması gerektiğini vurgulayan Rus lider, "Tabii ki tüm geliştirme destek sistemini kurmamız, üretken yapay zeka alanındaki çözümlerin geniş dil modellerini uygulamaya koymamız ve bunların yaygınlaşması için bir altyapı oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Geleceğin teknoloji dünyası çok kutuplu olmalı'Güvenilir, şeffaf ve insanlar için güvenli yapay zeka sistemleri alanında mutlaka Rus çözümler kullanılması gerektiğini söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğin teknoloji dünyasının çok kutuplu olması gerektiğine derinden inanıyorum, bunu güven ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde birlikte inşa etmeliyiz. Biz de bunu yapma niyetindeyiz."Yapay zekanın doktor ve öğretmenlerin yerine geçemeyeceğini de belirten Putin, ancak bu teknolojilerin doktor ve öğretmenlerin sadık ve etkili yardımcısı olarak hizmet edebileceğini ekledi.Putin, konferans kapsamında yapay zeka firmalarının stantlarını gezerek çeşitli geliştirmeler hakkında bilgi aldı.Sberbank Genel Müdürü German Gref'le birlikte bankanın standına giden Putin, şirketin Veri Araştırma Birim Müdürü Nikolay Gerasimenko'nun Google'ın sinir ağıyla yaptığı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotosunun gerçekliği hakkındaki deneyimini dinledi.Gerasimenko, "Burada sinir ağı sahte olarak kabul ettiği yerleri kırmızı renkle işaretliyor. Yani bu fotoğraftaki öğelerin neredeyse tamamı ona sahte görünüyor. Bununla beraber Çin'in ay gezgininin fotoğrafı herhangi önemli bir soru işareti oluşturmuyor" dedi. Rusya lideri, "İlginç" diyerek karşılık verdi.İnsanoğlunun Ay'a ilk kez ayak bastığına inanılan NASA'nın Apollo 11 görevindeki ABD'li astronot Neil Armstrong'un Ay yüzeyindeki fotoğrafı hakkında yıllardır iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bazı kesimler, Armstrong'un fotoğrafının sahte olduğunu ve ABD'nin Ay'a ayak basmadığını savunuyor.
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rusya, yapay zeka, vladimir putin, gazprom, ai, chatgpt
rusya, yapay zeka, vladimir putin, gazprom, ai, chatgpt

Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor

16:46 24.11.2023 (güncellendi: 17:56 24.11.2023)
© AFP 2023 / ALEXANDER KAZAKOVRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mutlu gülümseme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mutlu gülümseme - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER KAZAKOV
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın kullanıma sunulmasıyla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açıldığının aşikar olduğunu ifade etti.
Moskova'da düzenlenen 'AI Journey' adlı yapay zeka konferansında konuşan Putin, "Elbette yapay zekanın bilimde, eğitimde, sağlıkta ve hayatımızın her alanında kullanıma sunulmasıyla insanlık, varoluşunda yeni bir sayfa açıyor. Bunlar aleni olarak görülüyor" dedi.

Rusya'da yapay zeka geliştirme alanındaki ortak çabaların halihazırda sonuçlarını verdiğini anlatan Putin, ekonomi sektörlerinde ve sosyal alanlarda yapay zeka alanındaki çözümlerin kullanımının 1.5 kat arttırdığını ifade etti. Putin, Gazprom şirketini örnek vererek enerji sektörünün bu öncü firmasının bu sayede kuyu geliştirme maliyetlerini azaltmayı ve lojistik sorunlarını çözmeyi başardığını kaydetti.

'Yapay zeka teknolojilerini yasaklamak imkansız'

Yapay zeka teknolojilerini yasaklamanın imkansız olduğuna inandığının altını çizen Putin, Rusya'nın bunlara yasak getirmesi halinde söz konusu teknolojilerin başka yerlerde gelişeceğini belirtti.
Hayatta köklü değişimler olduğunu ve Rusya'nın bu değişimlerin ilerisinde olması gerektiğini vurgulayan Rus lider, "Tabii ki tüm geliştirme destek sistemini kurmamız, üretken yapay zeka alanındaki çözümlerin geniş dil modellerini uygulamaya koymamız ve bunların yaygınlaşması için bir altyapı oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Geleceğin teknoloji dünyası çok kutuplu olmalı'

Güvenilir, şeffaf ve insanlar için güvenli yapay zeka sistemleri alanında mutlaka Rus çözümler kullanılması gerektiğini söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğin teknoloji dünyasının çok kutuplu olması gerektiğine derinden inanıyorum, bunu güven ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde birlikte inşa etmeliyiz. Biz de bunu yapma niyetindeyiz."
Yapay zekanın doktor ve öğretmenlerin yerine geçemeyeceğini de belirten Putin, ancak bu teknolojilerin doktor ve öğretmenlerin sadık ve etkili yardımcısı olarak hizmet edebileceğini ekledi.
Putin, konferans kapsamında yapay zeka firmalarının stantlarını gezerek çeşitli geliştirmeler hakkında bilgi aldı.

Sberbank Genel Müdürü German Gref'le birlikte bankanın standına giden Putin, şirketin Veri Araştırma Birim Müdürü Nikolay Gerasimenko'nun Google'ın sinir ağıyla yaptığı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotosunun gerçekliği hakkındaki deneyimini dinledi.

Gerasimenko, "Burada sinir ağı sahte olarak kabul ettiği yerleri kırmızı renkle işaretliyor. Yani bu fotoğraftaki öğelerin neredeyse tamamı ona sahte görünüyor. Bununla beraber Çin'in ay gezgininin fotoğrafı herhangi önemli bir soru işareti oluşturmuyor" dedi. Rusya lideri, "İlginç" diyerek karşılık verdi.

İnsanoğlunun Ay'a ilk kez ayak bastığına inanılan NASA'nın Apollo 11 görevindeki ABD'li astronot Neil Armstrong'un Ay yüzeyindeki fotoğrafı hakkında yıllardır iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bazı kesimler, Armstrong'un fotoğrafının sahte olduğunu ve ABD'nin Ay'a ayak basmadığını savunuyor.
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