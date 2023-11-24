https://sputniknews.com.tr/20231124/putin-yapay-zekayla-birlikte-insanligin-varolusunda-yeni-bir-sayfa-aciliyor-1077752726.html

Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor

Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın kullanıma sunulmasıyla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açıldığının aşikar olduğunu ifade... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T16:46+0300

2023-11-24T16:46+0300

2023-11-24T17:56+0300

dünya

rusya

yapay zeka

vladimir putin

gazprom

ai

chatgpt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077176498_0:146:3125:1904_1920x0_80_0_0_03ca05321bebfc6d964a9cdd866b555c.jpg

Moskova'da düzenlenen 'AI Journey' adlı yapay zeka konferansında konuşan Putin, "Elbette yapay zekanın bilimde, eğitimde, sağlıkta ve hayatımızın her alanında kullanıma sunulmasıyla insanlık, varoluşunda yeni bir sayfa açıyor. Bunlar aleni olarak görülüyor" dedi.Rusya'da yapay zeka geliştirme alanındaki ortak çabaların halihazırda sonuçlarını verdiğini anlatan Putin, ekonomi sektörlerinde ve sosyal alanlarda yapay zeka alanındaki çözümlerin kullanımının 1.5 kat arttırdığını ifade etti. Putin, Gazprom şirketini örnek vererek enerji sektörünün bu öncü firmasının bu sayede kuyu geliştirme maliyetlerini azaltmayı ve lojistik sorunlarını çözmeyi başardığını kaydetti.'Yapay zeka teknolojilerini yasaklamak imkansız'Yapay zeka teknolojilerini yasaklamanın imkansız olduğuna inandığının altını çizen Putin, Rusya'nın bunlara yasak getirmesi halinde söz konusu teknolojilerin başka yerlerde gelişeceğini belirtti.Hayatta köklü değişimler olduğunu ve Rusya'nın bu değişimlerin ilerisinde olması gerektiğini vurgulayan Rus lider, "Tabii ki tüm geliştirme destek sistemini kurmamız, üretken yapay zeka alanındaki çözümlerin geniş dil modellerini uygulamaya koymamız ve bunların yaygınlaşması için bir altyapı oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Geleceğin teknoloji dünyası çok kutuplu olmalı'Güvenilir, şeffaf ve insanlar için güvenli yapay zeka sistemleri alanında mutlaka Rus çözümler kullanılması gerektiğini söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğin teknoloji dünyasının çok kutuplu olması gerektiğine derinden inanıyorum, bunu güven ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde birlikte inşa etmeliyiz. Biz de bunu yapma niyetindeyiz."Yapay zekanın doktor ve öğretmenlerin yerine geçemeyeceğini de belirten Putin, ancak bu teknolojilerin doktor ve öğretmenlerin sadık ve etkili yardımcısı olarak hizmet edebileceğini ekledi.Putin, konferans kapsamında yapay zeka firmalarının stantlarını gezerek çeşitli geliştirmeler hakkında bilgi aldı.Sberbank Genel Müdürü German Gref'le birlikte bankanın standına giden Putin, şirketin Veri Araştırma Birim Müdürü Nikolay Gerasimenko'nun Google'ın sinir ağıyla yaptığı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotosunun gerçekliği hakkındaki deneyimini dinledi.Gerasimenko, "Burada sinir ağı sahte olarak kabul ettiği yerleri kırmızı renkle işaretliyor. Yani bu fotoğraftaki öğelerin neredeyse tamamı ona sahte görünüyor. Bununla beraber Çin'in ay gezgininin fotoğrafı herhangi önemli bir soru işareti oluşturmuyor" dedi. Rusya lideri, "İlginç" diyerek karşılık verdi.İnsanoğlunun Ay'a ilk kez ayak bastığına inanılan NASA'nın Apollo 11 görevindeki ABD'li astronot Neil Armstrong'un Ay yüzeyindeki fotoğrafı hakkında yıllardır iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bazı kesimler, Armstrong'un fotoğrafının sahte olduğunu ve ABD'nin Ay'a ayak basmadığını savunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231124/bati-basini-new-jersey-rusyaya-yaptirimla-ilgili-yasayi-askiya-aldi-1077752173.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, yapay zeka, vladimir putin, gazprom, ai, chatgpt