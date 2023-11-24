https://sputniknews.com.tr/20231124/bati-basini-new-jersey-rusyaya-yaptirimla-ilgili-yasayi-askiya-aldi-1077752173.html

New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı

New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı

Politico, New Jersey Eyaleti idaresinin Rusya’yla bağlantısı olan şirketlere yönelik yaptırım öngöre yasayı askıya aldığını belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T16:10+0300

2023-11-24T16:10+0300

2023-11-24T16:29+0300

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Daniel Han imzalı yazıda, “Eyalet, kara listeye almayı planladığı bir şirketin federal yargıçtan geçici kısıtlama kararı almasının ardından bu yaz yasanın uygulanmasını gönüllü olarak askıya aldı” ifadesine yer verildi.Söz konusu şirketin, Rusya’da yan şirketlere sahip Japon Kyocera’nın ABD’deki birimleri olduğu belirtildi. Kara listeye ayrıca Xerox, JP Morgan Chase, Tarkett ve diğer büyük şirketler de dahil edilebilirdi.New Jersey Valisi Phil Murphy, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan kısa süre sonra Moskova’yla bağlantısı olan şirketlere yönelik yaptırım kararı almıştı. Bu tür şirketlere sübvansiyonlar ve devlet emeklilik fonundan yatırımlar alma fırsatı kısıtlanmıştı.

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abd, ab, batı basını, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım, yaptırım listesi