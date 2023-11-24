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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231124/bati-basini-new-jersey-rusyaya-yaptirimla-ilgili-yasayi-askiya-aldi-1077752173.html
New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı
New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı
Politico, New Jersey Eyaleti idaresinin Rusya’yla bağlantısı olan şirketlere yönelik yaptırım öngöre yasayı askıya aldığını belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T16:10+0300
2023-11-24T16:29+0300
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abd'den venezüela'ya yaptırım
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Daniel Han imzalı yazıda, “Eyalet, kara listeye almayı planladığı bir şirketin federal yargıçtan geçici kısıtlama kararı almasının ardından bu yaz yasanın uygulanmasını gönüllü olarak askıya aldı” ifadesine yer verildi.Söz konusu şirketin, Rusya’da yan şirketlere sahip Japon Kyocera’nın ABD’deki birimleri olduğu belirtildi. Kara listeye ayrıca Xerox, JP Morgan Chase, Tarkett ve diğer büyük şirketler de dahil edilebilirdi.New Jersey Valisi Phil Murphy, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan kısa süre sonra Moskova’yla bağlantısı olan şirketlere yönelik yaptırım kararı almıştı. Bu tür şirketlere sübvansiyonlar ve devlet emeklilik fonundan yatırımlar alma fırsatı kısıtlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/kremlinden-natonun-askeri-schengen-planlarina-yanit-1077746179.html
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abd, ab, batı basını, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım, yaptırım listesi
abd, ab, batı basını, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım, yaptırım listesi

New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı

16:10 24.11.2023 (güncellendi: 16:29 24.11.2023)
© AFP 2023 / VITALY ARMANDRusya
Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / VITALY ARMAND
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Politico, New Jersey Eyaleti idaresinin Rusya’yla bağlantısı olan şirketlere yönelik yaptırım öngöre yasayı askıya aldığını belirtti.
Daniel Han imzalı yazıda, “Eyalet, kara listeye almayı planladığı bir şirketin federal yargıçtan geçici kısıtlama kararı almasının ardından bu yaz yasanın uygulanmasını gönüllü olarak askıya aldı” ifadesine yer verildi.
Söz konusu şirketin, Rusya’da yan şirketlere sahip Japon Kyocera’nın ABD’deki birimleri olduğu belirtildi. Kara listeye ayrıca Xerox, JP Morgan Chase, Tarkett ve diğer büyük şirketler de dahil edilebilirdi.
New Jersey Valisi Phil Murphy, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan kısa süre sonra Moskova’yla bağlantısı olan şirketlere yönelik yaptırım kararı almıştı. Bu tür şirketlere sübvansiyonlar ve devlet emeklilik fonundan yatırımlar alma fırsatı kısıtlanmıştı.
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