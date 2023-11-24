https://sputniknews.com.tr/20231124/norvec-basbakani-rusya-sinirindaki-durumu-degerlendirdi-1077746303.html

Norveç Başbakanı, Rusya sınırındaki durumu değerlendirdi

Norveç Başbakanı, Rusya sınırındaki durumu değerlendirdi

Norveç Başbakanı Store, Rusya sınırında herhangi bir ihlal görmediklerini belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T14:43+0300

2023-11-24T14:43+0300

2023-11-24T14:43+0300

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norveç

rusya

kontrol noktası

finlandiya

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Bir yayın organı Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un, şu anda Rusya ile Norveç arasındaki sınırda herhangi bir ihlal söz konusu olmadığını konusunda açıklama yaptığını aktardı.Store basın toplantısında "Şu anda sınırımızda herhangi bir ihlal söz konusu değil" dedi.Norveç'teki Rus Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada Rusya ve Norveç'in sınırdaki kontrol noktasının işleyişini görüştüğünü ve kapatılmayacağına inanmak için nedenler olduğunu söylemişti.Daha önce Finlandiya, Raja-Joseppi sınır kapısının dışında Rusya ile sınırındaki tüm sınır kapılarının kapatılacağını açıklamıştı. Başbakan Petteri Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231123/norvec-basbakani-store-rusya-ile-siniri-kapatabiliriz-1077715593.html

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