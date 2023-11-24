Norveç Başbakanı, Rusya sınırındaki durumu değerlendirdi

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özgürlük Partisi'nin lideri özgürlüklere karşı'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Erol Şahin: Otomobil fiyatları Şubat'ta yüzde 10 artacak
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Canan Dağdeviren, ilham veren 100 kadın listesinde
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın tıp alanındaki katkıları
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: Gazze’de Batı’nın maskesi düştü
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
17:46
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Öğretmenlerin saygınlıklarının azalmasından duyduğu endişe hüzün verici'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mısra Öz: Tek istediğimiz adalet
12:00
90 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:32
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Napolyon filmi ve Ridley Scott
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231124/norvec-basbakani-rusya-sinirindaki-durumu-degerlendirdi-1077746303.html
Norveç Başbakanı, Rusya sınırındaki durumu değerlendirdi
Norveç Başbakanı, Rusya sınırındaki durumu değerlendirdi
Norveç Başbakanı Store, Rusya sınırında herhangi bir ihlal görmediklerini belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T14:43+0300
2023-11-24T14:43+0300
dünya
norveç
rusya
kontrol noktası
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1064023436_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_41935d0a34e13bdf0fdf4570231152d1.jpg
Bir yayın organı Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un, şu anda Rusya ile Norveç arasındaki sınırda herhangi bir ihlal söz konusu olmadığını konusunda açıklama yaptığını aktardı.Store basın toplantısında "Şu anda sınırımızda herhangi bir ihlal söz konusu değil" dedi.Norveç'teki Rus Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada Rusya ve Norveç'in sınırdaki kontrol noktasının işleyişini görüştüğünü ve kapatılmayacağına inanmak için nedenler olduğunu söylemişti.Daha önce Finlandiya, Raja-Joseppi sınır kapısının dışında Rusya ile sınırındaki tüm sınır kapılarının kapatılacağını açıklamıştı. Başbakan Petteri Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/norvec-basbakani-store-rusya-ile-siniri-kapatabiliriz-1077715593.html
norveç
rusya
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1064023436_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_aa9df39b8e59448596453b3d7373363f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
norveç, rusya, kontrol noktası, finlandiya
norveç, rusya, kontrol noktası, finlandiya

Norveç Başbakanı, Rusya sınırındaki durumu değerlendirdi

14:43 24.11.2023
© Sputnik / Михаил Фомичев / Multimedya arşivine gidin Jonas Gahr Store
 Jonas Gahr Store - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Михаил Фомичев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Norveç Başbakanı Store, Rusya sınırında herhangi bir ihlal görmediklerini belirtti.
Bir yayın organı Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un, şu anda Rusya ile Norveç arasındaki sınırda herhangi bir ihlal söz konusu olmadığını konusunda açıklama yaptığını aktardı.
Store basın toplantısında "Şu anda sınırımızda herhangi bir ihlal söz konusu değil" dedi.
Norveç'teki Rus Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada Rusya ve Norveç'in sınırdaki kontrol noktasının işleyişini görüştüğünü ve kapatılmayacağına inanmak için nedenler olduğunu söylemişti.
Daha önce Finlandiya, Raja-Joseppi sınır kapısının dışında Rusya ile sınırındaki tüm sınır kapılarının kapatılacağını açıklamıştı. Başbakan Petteri Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
DÜNYA
Norveç Başbakanı Store: Rusya ile sınırı kapatabiliriz
Dün, 16:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала