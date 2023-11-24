https://sputniknews.com.tr/20231124/macaristan-basbakani-orban-bati-ve-dogu-sirketleri-arasinda-bir-kopru-olabiliriz-1077750221.html

Macaristan Başbakanı Orban: Batı ve Doğu şirketleri arasında bir köprü olabiliriz

Macaristan Başbakanı Orban: Batı ve Doğu şirketleri arasında bir köprü olabiliriz

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin Batılı ve Doğulu şirketler arasında bir köprü olmasını önerdi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T15:19+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'nin gelişmiş batı ve doğu şirketleri arasında bir köprü olabileceğini söyledi.Bakü'de düzenlenen BM Orta Asya Ekonomileri Özel Programı (SPECA) zirvesinde konuşan Orban şu açıklamalarda bulundu:Avrupa'nın şu anda çeşitli krizlerle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Orban, "Avrupa'da Doğu ile ilgili iki görüş var. Bazılarına göre kendimizi Doğu'dan uzak tutmalıyız, ancak bazı ülkeler bunun tam tersini düşünüyor. Macaristan Doğu ile yakın işbirliğine ilgi duyuyor ve bunu teşvik ediyor. Avrupa ve Asya arasında modern ve güvenli ulaşım yollarının oluşturulması Macaristan'ın ekonomisi için de çok önemli" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/bati-basini-orban-abnin-ukrayna-politikasi-nedeniyle-kieve-yardimi-engellemekle-tehdit-etti-1077689008.html

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budapeşte

bakü

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viktor orban, macaristan, budapeşte, bakü, batı, doğu, avrupa