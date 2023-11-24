https://sputniknews.com.tr/20231124/macaristan-basbakani-orban-bati-ve-dogu-sirketleri-arasinda-bir-kopru-olabiliriz-1077750221.html
Macaristan Başbakanı Orban: Batı ve Doğu şirketleri arasında bir köprü olabiliriz
Macaristan Başbakanı Orban: Batı ve Doğu şirketleri arasında bir köprü olabiliriz
Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin Batılı ve Doğulu şirketler arasında bir köprü olmasını önerdi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T15:19+0300
2023-11-24T15:19+0300
2023-11-24T15:19+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'nin gelişmiş batı ve doğu şirketleri arasında bir köprü olabileceğini söyledi.Bakü'de düzenlenen BM Orta Asya Ekonomileri Özel Programı (SPECA) zirvesinde konuşan Orban şu açıklamalarda bulundu:Avrupa'nın şu anda çeşitli krizlerle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Orban, "Avrupa'da Doğu ile ilgili iki görüş var. Bazılarına göre kendimizi Doğu'dan uzak tutmalıyız, ancak bazı ülkeler bunun tam tersini düşünüyor. Macaristan Doğu ile yakın işbirliğine ilgi duyuyor ve bunu teşvik ediyor. Avrupa ve Asya arasında modern ve güvenli ulaşım yollarının oluşturulması Macaristan'ın ekonomisi için de çok önemli" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/bati-basini-orban-abnin-ukrayna-politikasi-nedeniyle-kieve-yardimi-engellemekle-tehdit-etti-1077689008.html
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viktor orban, macaristan, budapeşte, bakü, batı, doğu, avrupa
viktor orban, macaristan, budapeşte, bakü, batı, doğu, avrupa
Macaristan Başbakanı Orban: Batı ve Doğu şirketleri arasında bir köprü olabiliriz
Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin Batılı ve Doğulu şirketler arasında bir köprü olmasını önerdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'nin gelişmiş batı ve doğu şirketleri arasında bir köprü olabileceğini söyledi.
Bakü'de düzenlenen BM Orta Asya Ekonomileri Özel Programı (SPECA) zirvesinde konuşan Orban şu açıklamalarda bulundu:
Macaristan gelişmiş doğu ve batı şirketleri arasında bir köprü rolü oynayabilir. Orta Asya'yı ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendiren tüm girişimleri destekliyoruz.
Avrupa'nın şu anda çeşitli krizlerle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Orban, "Avrupa'da Doğu ile ilgili iki görüş var. Bazılarına göre kendimizi Doğu'dan uzak tutmalıyız, ancak bazı ülkeler bunun tam tersini düşünüyor. Macaristan Doğu ile yakın işbirliğine ilgi duyuyor ve bunu teşvik ediyor. Avrupa ve Asya arasında modern ve güvenli ulaşım yollarının oluşturulması Macaristan'ın ekonomisi için de çok önemli" dedi.