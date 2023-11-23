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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231123/bati-basini-orban-abnin-ukrayna-politikasi-nedeniyle-kieve-yardimi-engellemekle-tehdit-etti-1077689008.html
Batı basını: Orban, AB'nin Ukrayna politikası nedeniyle Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti
Batı basını: Orban, AB'nin Ukrayna politikası nedeniyle Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti
Macaristan Başbakanı Orban'ın Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya yönelik stratejilerini gözden geçirmeyi kabul etmemeleri halinde, AB’nin Kiev'e yardımını bloke... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
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Politico gazetesi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e gönderdiği mektuba dayandırarak, Orban'ın Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya yönelik stratejilerini gözden geçirmeyi kabul etmemeleri halinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Kiev'e tahsis ettiği yardımı ve Ukrayna'nın gelecekte AB'ye girişini engellemekle tehdit ettiğini belirtti.Gazeteye göre Orban mektubunda, aralık ayında Brüksel'de düzenlenecek AB zirvesinde ‘stratejik tartışmalar’ yapılmadan, Ukrayna'nın finansmanı, AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması veya Rusya'ya yönelik ek yaptırımlara ilişkin herhangi bir kararın alınamayacağını belirtti.Mektupta, “Avrupa Konseyi, çeşitli yardım programları da dahil olmak üzere, Ukrayna'ya yönelik mevcut politikalarımızın uygulanması ve etkinliğinin değerlendirmesini yapmak durumundadır. Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik gelecek stratejimiz üzerinde görüş birliğine varılmadığı sürece, Ukrayna için önerilen güvenlik garantileri veya ek mali destek, AB yaptırım rejiminin daha da güçlendirilmesinin onaylaması veya genişleme sürecinin geleceğine ilişkin önemli kararlar alamaz” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/politico-avrupa-birligi-ukrayna-ile-turkiye-arasinda-secim-yapmak-zorunda-kalacak-1071213419.html
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viktor orban, victor orban, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, macaristan, politico, politico, charles michel, charles michel
viktor orban, victor orban, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, macaristan, politico, politico, charles michel, charles michel

Batı basını: Orban, AB'nin Ukrayna politikası nedeniyle Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti

01:18 23.11.2023
© AP Photo / Darko VojinovicViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Macaristan Başbakanı Orban'ın Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya yönelik stratejilerini gözden geçirmeyi kabul etmemeleri halinde, AB’nin Kiev'e yardımını bloke etmekle tehdit ettiği öne sürüldü.
Politico gazetesi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e gönderdiği mektuba dayandırarak, Orban'ın Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya yönelik stratejilerini gözden geçirmeyi kabul etmemeleri halinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Kiev'e tahsis ettiği yardımı ve Ukrayna'nın gelecekte AB'ye girişini engellemekle tehdit ettiğini belirtti.
Gazeteye göre Orban mektubunda, aralık ayında Brüksel'de düzenlenecek AB zirvesinde ‘stratejik tartışmalar’ yapılmadan, Ukrayna'nın finansmanı, AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması veya Rusya'ya yönelik ek yaptırımlara ilişkin herhangi bir kararın alınamayacağını belirtti.
Mektupta, “Avrupa Konseyi, çeşitli yardım programları da dahil olmak üzere, Ukrayna'ya yönelik mevcut politikalarımızın uygulanması ve etkinliğinin değerlendirmesini yapmak durumundadır. Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik gelecek stratejimiz üzerinde görüş birliğine varılmadığı sürece, Ukrayna için önerilen güvenlik garantileri veya ek mali destek, AB yaptırım rejiminin daha da güçlendirilmesinin onaylaması veya genişleme sürecinin geleceğine ilişkin önemli kararlar alamaz” ifadelerine yer verildi.
Avrupa Birliği - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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