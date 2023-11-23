https://sputniknews.com.tr/20231123/bati-basini-orban-abnin-ukrayna-politikasi-nedeniyle-kieve-yardimi-engellemekle-tehdit-etti-1077689008.html

Batı basını: Orban, AB'nin Ukrayna politikası nedeniyle Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti

Batı basını: Orban, AB'nin Ukrayna politikası nedeniyle Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti

Macaristan Başbakanı Orban'ın Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya yönelik stratejilerini gözden geçirmeyi kabul etmemeleri halinde, AB’nin Kiev'e yardımını bloke... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T01:18+0300

2023-11-23T01:18+0300

2023-11-23T01:18+0300

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Politico gazetesi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e gönderdiği mektuba dayandırarak, Orban'ın Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya yönelik stratejilerini gözden geçirmeyi kabul etmemeleri halinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Kiev'e tahsis ettiği yardımı ve Ukrayna'nın gelecekte AB'ye girişini engellemekle tehdit ettiğini belirtti.Gazeteye göre Orban mektubunda, aralık ayında Brüksel'de düzenlenecek AB zirvesinde ‘stratejik tartışmalar’ yapılmadan, Ukrayna'nın finansmanı, AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması veya Rusya'ya yönelik ek yaptırımlara ilişkin herhangi bir kararın alınamayacağını belirtti.Mektupta, “Avrupa Konseyi, çeşitli yardım programları da dahil olmak üzere, Ukrayna'ya yönelik mevcut politikalarımızın uygulanması ve etkinliğinin değerlendirmesini yapmak durumundadır. Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik gelecek stratejimiz üzerinde görüş birliğine varılmadığı sürece, Ukrayna için önerilen güvenlik garantileri veya ek mali destek, AB yaptırım rejiminin daha da güçlendirilmesinin onaylaması veya genişleme sürecinin geleceğine ilişkin önemli kararlar alamaz” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/politico-avrupa-birligi-ukrayna-ile-turkiye-arasinda-secim-yapmak-zorunda-kalacak-1071213419.html

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