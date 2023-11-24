https://sputniknews.com.tr/20231124/libya-temsilciler-meclisi-baskaninin-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1077737019.html

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

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libya

libya temsilciler meclisi

türkiye

recep tayyip erdoğan

abdulhamid dibeybe

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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Sputnik'e verdiği demeçte bu yıl bitmeden Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi beklediğini söyledi.Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye ile aralarındaki ilişkinin önemli ölçüde geliştiğini belirten Salih, daha önce Ankara'yı ziyaret ettiğini ve burada parlamento temsilcileri ve Erdoğan ile bir araya geldiğini ifade etti.Akile Salih açıklamasında Türkiye'yi ziyaret etmesi için bir davet aldığını belirterek, "Henüz ziyaret için bir tarih yok, ancak önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Türk parlamentosundan bana bir davet gönderildi, bu yüzden Türkiye'yi ziyaret etme ihtimalim var ve önümüzdeki iki hafta içinde, bu yıl bitmeden Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz" dedi.Libya'da birbirini tanımayan iki hükümet bulunuyor. BM tarafından desteklenen ve Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki ilki Trablus'ta faaliyet gösterirken, Temsilciler Meclisi yetkilerine sahip olan ikincisi ise Sirte'de bulunuyor ve geçici olarak Usame Hammad tarafından yönetiliyor.

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libya, libya temsilciler meclisi, türkiye, recep tayyip erdoğan, abdulhamid dibeybe