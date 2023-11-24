Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özgürlük Partisi'nin lideri özgürlüklere karşı'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Erol Şahin: Otomobil fiyatları Şubat'ta yüzde 10 artacak
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Canan Dağdeviren, ilham veren 100 kadın listesinde
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de ateşkes ne anlama geliyor?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
17:46
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünyada aşırı sağı güçlendiren dinamikler
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231124/libya-temsilciler-meclisi-baskaninin-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1077737019.html
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T10:18+0300
2023-11-24T10:25+0300
dünya
libya
libya temsilciler meclisi
türkiye
recep tayyip erdoğan
abdulhamid dibeybe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104238/28/1042382865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8064c0f52403f98204f68f6ef9f7e6f.jpg
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Sputnik'e verdiği demeçte bu yıl bitmeden Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi beklediğini söyledi.Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye ile aralarındaki ilişkinin önemli ölçüde geliştiğini belirten Salih, daha önce Ankara'yı ziyaret ettiğini ve burada parlamento temsilcileri ve Erdoğan ile bir araya geldiğini ifade etti.Akile Salih açıklamasında Türkiye'yi ziyaret etmesi için bir davet aldığını belirterek, "Henüz ziyaret için bir tarih yok, ancak önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Türk parlamentosundan bana bir davet gönderildi, bu yüzden Türkiye'yi ziyaret etme ihtimalim var ve önümüzdeki iki hafta içinde, bu yıl bitmeden Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz" dedi.Libya'da birbirini tanımayan iki hükümet bulunuyor. BM tarafından desteklenen ve Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki ilki Trablus'ta faaliyet gösterirken, Temsilciler Meclisi yetkilerine sahip olan ikincisi ise Sirte'de bulunuyor ve geçici olarak Usame Hammad tarafından yönetiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230912/cumhurbaskani-erdogan-libya-baskanlik-konseyi-baskani-el-menfi-ile-telefonda-gorustu-1075418040.html
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104238/28/1042382865_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb77aae262970ea7051d3702c3b4a823.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
libya, libya temsilciler meclisi, türkiye, recep tayyip erdoğan, abdulhamid dibeybe
libya, libya temsilciler meclisi, türkiye, recep tayyip erdoğan, abdulhamid dibeybe

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

10:18 24.11.2023 (güncellendi: 10:25 24.11.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinLibya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih
Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Sputnik'e verdiği demeçte bu yıl bitmeden Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi beklediğini söyledi.
Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye ile aralarındaki ilişkinin önemli ölçüde geliştiğini belirten Salih, daha önce Ankara'yı ziyaret ettiğini ve burada parlamento temsilcileri ve Erdoğan ile bir araya geldiğini ifade etti.
Akile Salih açıklamasında Türkiye'yi ziyaret etmesi için bir davet aldığını belirterek, "Henüz ziyaret için bir tarih yok, ancak önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Türk parlamentosundan bana bir davet gönderildi, bu yüzden Türkiye'yi ziyaret etme ihtimalim var ve önümüzdeki iki hafta içinde, bu yıl bitmeden Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz" dedi.
Libya'da birbirini tanımayan iki hükümet bulunuyor. BM tarafından desteklenen ve Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki ilki Trablus'ta faaliyet gösterirken, Temsilciler Meclisi yetkilerine sahip olan ikincisi ise Sirte'de bulunuyor ve geçici olarak Usame Hammad tarafından yönetiliyor.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü
12 Eylül, 20:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала