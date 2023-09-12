https://sputniknews.com.tr/20230912/cumhurbaskani-erdogan-libya-baskanlik-konseyi-baskani-el-menfi-ile-telefonda-gorustu-1075418040.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T20:24+0300

2023-09-12T20:24+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

libya

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesinde, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, libya, telefon görüşmesi