https://sputniknews.com.tr/20230912/cumhurbaskani-erdogan-libya-baskanlik-konseyi-baskani-el-menfi-ile-telefonda-gorustu-1075418040.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T20:24+0300
2023-09-12T20:24+0300
2023-09-12T20:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
libya
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesinde, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, libya, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, libya, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü
20:24 12.09.2023 (güncellendi: 20:25 12.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesinde, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.