‘Kürt oluşumlara ABD yapımı hava savunma sistemlerinin tedariki Türkiye’yi dizginlemeyi amaçlıyor’
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANABD Ordusu Orta Doğu Suriye petrol
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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ABD’nin, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi sağladığı ve eğitimini vermeye başladığı haberini değerlendiren Rus uzman Korotçenko, Washington’un bu eylemleriyle Ankara’ya duyduğu tam düşmanlığını sergilediğini belirtti.
Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin bölgedeki eylemlerinin, özellikle de SDG’ye hava savunma sistemlerinin sağlanmasının tamamen yıkıcı nitelik taşıdığını kaydederek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Bu eylemler, Türk hava araçlarını hedef alıyor ve Türkiye’yi bölgede dizginlemeyi amaçlıyor. Bunun nedeni Ankara'nın bölgede artan etkinliği. Buna, TSK’nın İHA’larla yaptığı operasyonlar ve Türk makamlarının İsrail karşıtı sert retoriği de dahil. Ayrıca Türk Meclisi, İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili konunun görüşülmesini erteledi, yani böylece gelecek hafta Brüksel’de yapılacak ittifak ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı öncesinde İsveç’in üyelik başvurusunun onaylanması ihtimaline ilişkin beklentilere nokta koydu. Genel olarak Washington, Ankara’ya yönelik tam düşmanlığını sergiliyor. ABD’nin bölgedeki politikası sorumsuzca ve Türkiye karşıtı.”
Korotçenko, Türkiye’nin nasıl karşılık verebileceği sorusuna şunu dedi:
“Türkiye bugün bölgede bağımsız, dengeli ve akılcı bir politika izliyor. Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin olarak, Türkiye'nin çabaları Filistin halkına destek sağlamayı amaçlıyor. Politikası, Rusya dahil dünyanın çoğu ülkesi tarafından anlayışla karşılanıyor. Genel olarak bugün Türkiye’yle beraber birçok konuda aynı gemideyiz. Biz de Filistin halkının çıkarlarını savunuyoruz. Enerji politikası alanında birlikte hareket ediyoruz. Rusya, Türkiye’ye ulusal hava ve füze savunma sisteminin oluşturulmasında aktif olarak yardım ediyor. Bu bağlamda, yakınlaşmamız ve işbirliğimiz için yeni fırsatların açıldığını düşünüyorum. İki ülke arasında, tüm kolluk kuvvetleri unsurlarının dahil olduğu geniş kapsamlı askeri ve siyasi istişarelerin zamanının geldiğini düşünüyorum.”