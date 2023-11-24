‘Kürt oluşumlara ABD yapımı hava savunma sistemlerinin tedariki Türkiye’yi dizginlemeyi amaçlıyor’

“Türkiye bugün bölgede bağımsız, dengeli ve akılcı bir politika izliyor. Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin olarak, Türkiye'nin çabaları Filistin halkına destek sağlamayı amaçlıyor. Politikası, Rusya dahil dünyanın çoğu ülkesi tarafından anlayışla karşılanıyor. Genel olarak bugün Türkiye’yle beraber birçok konuda aynı gemideyiz. Biz de Filistin halkının çıkarlarını savunuyoruz. Enerji politikası alanında birlikte hareket ediyoruz. Rusya, Türkiye’ye ulusal hava ve füze savunma sisteminin oluşturulmasında aktif olarak yardım ediyor. Bu bağlamda, yakınlaşmamız ve işbirliğimiz için yeni fırsatların açıldığını düşünüyorum. İki ülke arasında, tüm kolluk kuvvetleri unsurlarının dahil olduğu geniş kapsamlı askeri ve siyasi istişarelerin zamanının geldiğini düşünüyorum.”