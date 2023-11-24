https://sputniknews.com.tr/20231124/kur-korumali-mevduat-hesaplarina-iliskin-yeni-karar-1077757312.html

Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni karar

Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni karar

Kur korumalı mevduat hesaplarında kurumlar vergisi istisnasında süre 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T19:26+0300

2023-11-24T19:26+0300

2023-11-24T19:26+0300

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

vergi

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

türkiye iş bankası

iş bankası

hakan aran

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Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni bir karar alındı. NTV'nin haberine göre kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanabilir kurumlar vergisi istisnasında süre 30 Haziran 2024'e kadar uzatılıyor. Süre 31 Aralık 2023'te bitiyordu. 30 Haziran 2024 sonrası için de Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan'a süre uzatma yetkisi veriliyor. Öte yandan kur korumalı mevduatlarda gerileme devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 17 Kasım haftasında KKM'de toplam büyüklük 70,9 milyar TL gerileme ile 2,7 trilyon TL seviyesine indi.İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu'nda bu hafta yaptığı konuşmada "Bugün gelinen noktada TL mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde. KKM'nin cazip olduğu dönem bitti. KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz" demişti. Diğer yandan döviz mevduatları da geriliyor. Pariteden arındırıldığında döviz mevduatları 17 Kasım haftasında 685 milyon dolar azaldı

https://sputniknews.com.tr/20230902/kkm-hesaplarinda-8-ay-sonra-ilk-dusus-1075122011.html

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