https://sputniknews.com.tr/20231124/kur-korumali-mevduat-hesaplarina-iliskin-yeni-karar-1077757312.html
Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni karar
Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni karar
Kur korumalı mevduat hesaplarında kurumlar vergisi istisnasında süre 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T19:26+0300
2023-11-24T19:26+0300
2023-11-24T19:26+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
vergi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
türkiye iş bankası
iş bankası
hakan aran
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Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni bir karar alındı. NTV'nin haberine göre kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanabilir kurumlar vergisi istisnasında süre 30 Haziran 2024'e kadar uzatılıyor. Süre 31 Aralık 2023'te bitiyordu. 30 Haziran 2024 sonrası için de Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan'a süre uzatma yetkisi veriliyor. Öte yandan kur korumalı mevduatlarda gerileme devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 17 Kasım haftasında KKM'de toplam büyüklük 70,9 milyar TL gerileme ile 2,7 trilyon TL seviyesine indi.İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu'nda bu hafta yaptığı konuşmada "Bugün gelinen noktada TL mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde. KKM'nin cazip olduğu dönem bitti. KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz" demişti. Diğer yandan döviz mevduatları da geriliyor. Pariteden arındırıldığında döviz mevduatları 17 Kasım haftasında 685 milyon dolar azaldı
https://sputniknews.com.tr/20230902/kkm-hesaplarinda-8-ay-sonra-ilk-dusus-1075122011.html
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kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, vergi, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), türkiye iş bankası, iş bankası, hakan aran
kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, vergi, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), türkiye iş bankası, iş bankası, hakan aran
Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni karar
Kur korumalı mevduat hesaplarında kurumlar vergisi istisnasında süre 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak.
Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni bir karar alındı.
NTV'nin haberine
göre kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanabilir kurumlar vergisi istisnasında süre 30 Haziran 2024'e kadar uzatılıyor.
Süre 31 Aralık 2023'te bitiyordu. 30 Haziran 2024 sonrası için de Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan'a süre uzatma yetkisi veriliyor.
Öte yandan kur korumalı mevduatlarda gerileme devam ediyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 17 Kasım haftasında KKM'de toplam büyüklük 70,9 milyar TL gerileme ile 2,7 trilyon TL seviyesine indi.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu'nda bu hafta yaptığı konuşmada "Bugün gelinen noktada TL mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde. KKM'nin cazip olduğu dönem bitti. KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz" demişti.
Diğer yandan döviz mevduatları da geriliyor.
Pariteden arındırıldığında döviz mevduatları 17 Kasım haftasında 685 milyon dolar azaldı