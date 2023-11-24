https://sputniknews.com.tr/20231124/kirim-ve-volgograd-bolgesinde-16-insansiz-hava-araci-dusuruldu-1077748982.html

Kırım ve Volgograd bölgesinde 16 insansız hava aracı düşürüldü

Kırım ve Volgograd bölgesinde 16 insansız hava aracı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım ve Volgograd bölgesi üzerinde toplam 16 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T15:01+0300

2023-11-24T15:01+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi insansız hava araçlarıyla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi" denildi.Hava savunma sistemlerinin Kırım semalarında 13, Volgograd bölgesi üzerinde ise üç İHA'yı imha ettiği belirtildi.Volgograd Bölgesi Valisi Andrey Boçarov ise yaptığı açıklamada, İHA saldırısı girişiminde sivil veya askeri tesislere herhangi bir zarar gelmediğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231124/kremlinden-natonun-askeri-schengen-planlarina-yanit-1077746179.html

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