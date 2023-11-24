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https://sputniknews.com.tr/20231124/kafkametler-gemisinden-yapilan-son-yardim-cagrilari-ortaya-cikti-1077736689.html
Kafkametler gemisinden yapılan son yardım çağrıları ortaya çıktı
Kafkametler gemisinden yapılan son yardım çağrıları ortaya çıktı
Zonguldak'ta fırtınada batan gemide kaybolan 11 kişilik mürettebattan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Geminin batmasının ardından ulaşılan... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T10:10+0300
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türkiye
gemi
zonguldak
fırtına
denizci
çağrı
ereğli
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19 Kasım günü Karadeniz'de saatteki hızı 120 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve yüksek dalga boyutları, Pallada ve Kafkametler adlı iki gemiyi büyük bir tehlike altına soktu. 13 mürettebatı ile sürüklenerek sahile yaklaşan ve karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin personeli Ümid Hasanov'un son çağrısı ortaya çıktı.Hasanov, "Durum kritik. Lütfen yardım edin. Gözünüzü seveyim ya. Yardım edin. Bu gemi ortadan ikiye bölündü. Pallada gemisi. Yardım edin. Gemi karaya oturdu. Açıkta değiliz. Sahile oturmuşuz. Koordinatlara bakarak bize yardım edin" dediği duyuluyor. Anonsu duyan başka bir gemicinin yardım çağrısını duyarak iletmeye çalıştığı amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı.Hasanov'un yardım çağrısına karaya oturarak sürüklenen başka bir anons ile "Ereğli limanın içinde. Sahile sürüklendi. Oturdu oraya" şeklinde Pallada isimli geminin konumunun tarif edildiği görüntülere yansıdı.Batmadan önce Kafkametler'in son durumunu anons etmişlerMendireğe çarparak batan Kafkametler adlı Türk yük gemisinin halen on mürettebatı kayıp. Havadan, karadan, denizden arama çalışmaları devam ediyor. Geminin batmadan önceki son durumunu belirten yardım çağrısı da anonslara yansıdı. Anonslarda, geminin askeri mendireğe yasladığı ve yardım talep ettiği belirtiliyor.Anonslarda "Askeri mendirek tarafında. Deniz tarafından Kafkametler de mendireğe yaslamış vaziyette. Yardım talep ediyor. Türk Bayraklı gemi yardım talep ediyor. Ticari gemi. Ereğli limanın mendirek kısmında. İki gemi kırıldı. Biri Pallada biri Kafkametler adlı gemi. Batıyorlar. Mendirek kısmında. Telsize cevap veremiyorlar. Şu anda köprü üstünü terk etmiş vaziyetteler. Çok yüksek dalgalar var. Romörkörler kendini korumaya çalışıyor. Romörkörler de çıkamıyorlar" dediği duyuluyor.'Gemiyi terk eden personeller su üzerinde mi?'"Gemiyi terk eden personeller şu anda su üzerinde mi?" sorusuna, "Zannedersem şu anda gemiyi terk etmediler" anonsu ile karşılık verildiği duyuluyor. Anonsa karşılık olarak da "Anlaşıldı. Görüyorsanız yardım ekipmanı verebilirseniz iyi olur" dediği duyuluyor. Geminin durumunu ihbar eden kaptanın, "Şu anda görüş tamamen kısıtlı. Yağmur fırtına var. 25 metre görüş var. Çapa atıyoruz. Ben de limanın içindeyim. Demirliyim. Anca kendi pozisyonumu korumaya çalışıyorum" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.19 Kasım günü kaydedilen görüntülerde gemi kaptanları, şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altında olduklarını ve sadece kendi pozisyonlarını korumaya çalıştıklarını belirtiyor. Özellikle 25 metrelik görüş mesafesi olduğu da görüntülere yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/batan-gemiden-bir-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1077735905.html
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gemi, zonguldak, fırtına, denizci, çağrı, ereğli
gemi, zonguldak, fırtına, denizci, çağrı, ereğli

Kafkametler gemisinden yapılan son yardım çağrıları ortaya çıktı

10:10 24.11.2023 (güncellendi: 10:21 24.11.2023)
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW083273Kafkametler gemisinden yapılan son yardım çağrıları ortaya çıktı
Kafkametler gemisinden yapılan son yardım çağrıları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW083273
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Zonguldak'ta fırtınada batan gemide kaybolan 11 kişilik mürettebattan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Geminin batmasının ardından ulaşılan personellerin sayısı ikiye yükseldi. Öte yandan fırtına sırasında yük gemisinin telsizinden yapılan son yardım çağrıları ortaya çıktı.
19 Kasım günü Karadeniz'de saatteki hızı 120 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve yüksek dalga boyutları, Pallada ve Kafkametler adlı iki gemiyi büyük bir tehlike altına soktu. 13 mürettebatı ile sürüklenerek sahile yaklaşan ve karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin personeli Ümid Hasanov'un son çağrısı ortaya çıktı.
Hasanov, "Durum kritik. Lütfen yardım edin. Gözünüzü seveyim ya. Yardım edin. Bu gemi ortadan ikiye bölündü. Pallada gemisi. Yardım edin. Gemi karaya oturdu. Açıkta değiliz. Sahile oturmuşuz. Koordinatlara bakarak bize yardım edin" dediği duyuluyor. Anonsu duyan başka bir gemicinin yardım çağrısını duyarak iletmeye çalıştığı amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Hasanov'un yardım çağrısına karaya oturarak sürüklenen başka bir anons ile "Ereğli limanın içinde. Sahile sürüklendi. Oturdu oraya" şeklinde Pallada isimli geminin konumunun tarif edildiği görüntülere yansıdı.

Batmadan önce Kafkametler'in son durumunu anons etmişler

Mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı Türk yük gemisinin halen on mürettebatı kayıp. Havadan, karadan, denizden arama çalışmaları devam ediyor. Geminin batmadan önceki son durumunu belirten yardım çağrısı da anonslara yansıdı. Anonslarda, geminin askeri mendireğe yasladığı ve yardım talep ettiği belirtiliyor.
Anonslarda "Askeri mendirek tarafında. Deniz tarafından Kafkametler de mendireğe yaslamış vaziyette. Yardım talep ediyor. Türk Bayraklı gemi yardım talep ediyor. Ticari gemi. Ereğli limanın mendirek kısmında. İki gemi kırıldı. Biri Pallada biri Kafkametler adlı gemi. Batıyorlar. Mendirek kısmında. Telsize cevap veremiyorlar. Şu anda köprü üstünü terk etmiş vaziyetteler. Çok yüksek dalgalar var. Romörkörler kendini korumaya çalışıyor. Romörkörler de çıkamıyorlar" dediği duyuluyor.
Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
TÜRKİYE
Batan gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:45

'Gemiyi terk eden personeller su üzerinde mi?'

"Gemiyi terk eden personeller şu anda su üzerinde mi?" sorusuna, "Zannedersem şu anda gemiyi terk etmediler" anonsu ile karşılık verildiği duyuluyor. Anonsa karşılık olarak da "Anlaşıldı. Görüyorsanız yardım ekipmanı verebilirseniz iyi olur" dediği duyuluyor. Geminin durumunu ihbar eden kaptanın, "Şu anda görüş tamamen kısıtlı. Yağmur fırtına var. 25 metre görüş var. Çapa atıyoruz. Ben de limanın içindeyim. Demirliyim. Anca kendi pozisyonumu korumaya çalışıyorum" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.
19 Kasım günü kaydedilen görüntülerde gemi kaptanları, şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altında olduklarını ve sadece kendi pozisyonlarını korumaya çalıştıklarını belirtiyor. Özellikle 25 metrelik görüş mesafesi olduğu da görüntülere yansıdı.
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