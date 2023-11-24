https://sputniknews.com.tr/20231124/batan-gemiden-bir-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1077735905.html

Batan gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Batan gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Karadeniz'deki fırtınada irtibatın kesildiği Türk bandıralı batan "Kafkametler"in adlı geminin kayıp mürettebatından 72 yaşındaki İsmail Kaptan'ın cansız... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T09:45+0300

2023-11-24T09:45+0300

2023-11-24T10:01+0300

türkiye

gemi

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deniz

fırtına

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.Kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.AFAD'dan açıklamaAFAD'dan arama çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, "19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bu sabah saatlerinde 1 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 10 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları, profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/zonguldakta-batan-gemide-can-kaybi-ikiye-yukseldi-1077698088.html

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