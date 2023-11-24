https://sputniknews.com.tr/20231124/ithalatta-kdv-indirim-hakki-kaldirildi-1077741330.html

İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı

İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi (KDV) indirim hakkının kaldırılması kararlaştırıldı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T12:07+0300

2023-11-24T12:07+0300

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ekonomi

ithalat

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ihracat

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkının da kaldırılması uygun bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230719/tbb-otv-ve-kdv-artiriminin-iptali-istemiyle-dava-acti-1073730354.html

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