https://sputniknews.com.tr/20230719/tbb-otv-ve-kdv-artiriminin-iptali-istemiyle-dava-acti-1073730354.html

Türkiye Barolar Birliği, ÖTV ve KDV artırımının iptali istemiyle dava açtı

Türkiye Barolar Birliği, ÖTV ve KDV artırımının iptali istemiyle dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Danıştay da iki ayrı dava açarak, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının artırılmasına ilişkin 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T20:29+0300

2023-07-19T20:29+0300

2023-07-19T20:40+0300

tbb

ötv

kdv

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_f94385e9291987d52ac62152b74a7ce5.jpg

TBB'den yapılan açıklamada, KDV artışına ilişkin düzenlemenin, Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak olduğu, hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek içerikte bulunduğu belirtildi. Düzenlemenin, dava masraf ve harçlarının yükseltilmesini de öngörerek vatandaşın mahkemeye erişim hakkının önünde bir engel oluşturacağı savunuldu.ÖTV'nin artırılmasına ilişkin düzenleme ve dayanak yasa maddesinin de vergilendirme yetkisini yasama organına veren Anayasa'nın 73. maddesine ve hukuki güvenlik ilkesini öngören 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürüldü.Bu nedenlerle, KDV ve ÖTV miktarlarının arttırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda iki ayrı dava açıldığı bildirildi.Dava dilekçesinde, düzenlemelerin iptali ile ÖTV artışına ilişkin düzenleme bakımından dayandığı yasa hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması da talep edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbb, ötv, kdv