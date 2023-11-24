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Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedefin... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi

22:13 24.11.2023
© AA / Aziz AslanDiyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden savaş uçakları havalandı.
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden savaş uçakları havalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA / Aziz Aslan
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 24 Kasım 2023 saat 20.00’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edilmiştir.
İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
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MSB: Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz, 12 hedef imha edildi
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