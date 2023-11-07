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https://sputniknews.com.tr/20231107/msb-ansizin-gelmeye-teroristlerin-inlerini-baslarina-yikmaya-devam-ediyoruz-12-hedef-imha-edildi-1077163892.html
MSB: Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz, 12 hedef imha edildi
MSB: Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz, 12 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Kandil ve Gara'ya düzenlenen hava harekatlarında sorumlu üst düzeyde teröristlerin de bulunduğu PKK'ya ait 12 hedef imha... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T19:46+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'e yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu PKK/KCK'ya ait 12 hedefin imha edildiğini bildirdi.MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatları yapıldığı belirtildi.Açıklamada, hava harekatlarının Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda icra edildiği vurgulandı.Gara ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflere saat 18.00'de hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231025/msb-irakin-kuzeyinde-pkkya-ait-19-hedef-imha-edildi--1076733250.html
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son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), kuzey irak
son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), kuzey irak

MSB: Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz, 12 hedef imha edildi

19:46 07.11.2023 (güncellendi: 20:12 07.11.2023)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Kandil ve Gara'ya düzenlenen hava harekatlarında sorumlu üst düzeyde teröristlerin de bulunduğu PKK'ya ait 12 hedef imha edildi" açıklaması yapıldı.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'e yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu PKK/KCK'ya ait 12 hedefin imha edildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatları yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, hava harekatlarının Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda icra edildiği vurgulandı.
Gara ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflere saat 18.00'de hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Harekatla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 12 hedef imha edildi.
İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."
Air Defender 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2023
TÜRKİYE
MSB: Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'ya ait 19 hedef imha edildi
25 Ekim, 22:23
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