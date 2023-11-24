https://sputniknews.com.tr/20231124/hafta-sonu-icin-tahminler-degisti-istanbulda-kar-yagacak-mi--1077738674.html

Hafta sonu için tahminler değişti: İstanbul'da kar yağacak mı?

Hafta sonu için tahminler değişti: İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul ve çevre illerde pazar günü kar yağması tahmin edilirken son hava durumu raporuna göre bu beklenti yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hava durumu

meteoroloji

kar

istanbul

yağmur

orhan şen

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İstanbul için hafta sonu kar yağışı beklentisi vardı. Ancak meteoroloji hafta sonu kar beklentisinin yağmur ve karla karışık yağmura döndüğünü ifade etti.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hafta sonu hava durumu tahmini paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html

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