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Hafta sonu için tahminler değişti: İstanbul'da kar yağacak mı?
Hafta sonu için tahminler değişti: İstanbul'da kar yağacak mı?
İstanbul ve çevre illerde pazar günü kar yağması tahmin edilirken son hava durumu raporuna göre bu beklenti yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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meteoroloji
kar
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İstanbul için hafta sonu kar yağışı beklentisi vardı. Ancak meteoroloji hafta sonu kar beklentisinin yağmur ve karla karışık yağmura döndüğünü ifade etti.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hafta sonu hava durumu tahmini paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html
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hava durumu,hafta sonu kar var mı,istanbul kar var mı,hava durumu son dakika,meteoroloji son dakika
hava durumu,hafta sonu kar var mı,istanbul kar var mı,hava durumu son dakika,meteoroloji son dakika

Hafta sonu için tahminler değişti: İstanbul'da kar yağacak mı?

11:19 24.11.2023
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA / Hakan Akgün
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İstanbul ve çevre illerde pazar günü kar yağması tahmin edilirken son hava durumu raporuna göre bu beklenti yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı.
İstanbul için hafta sonu kar yağışı beklentisi vardı. Ancak meteoroloji hafta sonu kar beklentisinin yağmur ve karla karışık yağmura döndüğünü ifade etti.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hafta sonu hava durumu tahmini paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Pazar günü İstanbul şehir merkezinde Kar yok. İstanbul'un dışında yükseklerde karla karışık yağmur ve kar olabilir. Buralar Batıda Çatalca Silivri'nin yüksekleri Anadolu yakasında Çamlıca tepesi, Yakacık yüksekleri Aydos gibi. Cumartesi Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağmur. Pazar günü Trakya Düzce Bursa Kastamonu Eskişehir Ankara da kar. Akşam Sivas Erzurum Bayburt hattında kar şeklinde. Pazar günü İstanbul dahil Marmara'da kuvvetli yağmur etkili olacak. Sıcaklık İstanbul'da cumartesi 19, Pazar 8 derece. Cumartesi günü gelecek sistem ile Kuvvetli yağışlar Akdeniz ve Ege bölgesinde, Pazar günü Marmara İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olacak. Bugün ve yarın Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgar kuvvetli Sıcaklık Pazar 10 derece düşecek."
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