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Erdoğan: Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254.8 milyar doları buldu
Erdoğan: Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254.8 milyar doları buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu" dedi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni"nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ekonomi
recep tayyip erdoğan, ekonomi

Erdoğan: Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254.8 milyar doları buldu

15:40 24.11.2023 (güncellendi: 15:51 24.11.2023)
© AA / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni"nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İhracatın rakam olarak artışı önemli ama asıl yoğunlaşacağımız şey nitelik artışı.
Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık.
Ortalama 1,2 veya 1,3 dolar civarında seyreden kilogram başına ihracatı, açıkçası Türk ekonomisine yakıştıramıyorum. Ağır ürünlerle, yelpazemizi çeşitlendirmeliyiz. Bunun yolu da yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmaktan geçmektedir.
İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıyı, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savuma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz.
Silikon Vadisi'nde dünyanın yüzlerce ülkesinden araştırmacılar çalışıyor. Şirketlerimiz üniversitelerimiz dışarı açılmaktan asla korkmamalıyız.
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