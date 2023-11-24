Erdoğan: Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254.8 milyar doları buldu

İhracatın rakam olarak artışı önemli ama asıl yoğunlaşacağımız şey nitelik artışı. İhracatın rakam olarak artışı önemli ama asıl yoğunlaşacağımız şey nitelik artışı.

Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık.

Ortalama 1,2 veya 1,3 dolar civarında seyreden kilogram başına ihracatı, açıkçası Türk ekonomisine yakıştıramıyorum. Ağır ürünlerle, yelpazemizi çeşitlendirmeliyiz. Bunun yolu da yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmaktan geçmektedir. Ortalama 1,2 veya 1,3 dolar civarında seyreden kilogram başına ihracatı, açıkçası Türk ekonomisine yakıştıramıyorum. Ağır ürünlerle, yelpazemizi çeşitlendirmeliyiz. Bunun yolu da yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmaktan geçmektedir.

İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıyı, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savuma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz. İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıyı, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savuma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz.