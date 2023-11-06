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https://sputniknews.com.tr/20231106/ihracatta-cifte-rekor-1077112648.html
İhracatta çifte rekor
İhracatta çifte rekor
İhracat ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşıldı. 12... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T11:21+0300
2023-11-06T12:01+0300
ekonomi
ihracat
ekonomi
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Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat ekimde yüzde 7,4 artışla 22 milyar 873 milyon dolara yükselirken ithalat yüzde 1,3 artarak 29 milyar 594 milyon dolar oldu.Ticaret Bakanlığının ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükselerek 22 milyar 873 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 1,3 artışla 29 milyar 594 milyon dolara çıktı.Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 3,9 artışla 52 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 14,9 azalışla 6 milyar 721 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 4,4 puan artarak yüzde 77,3, enerji verileri hariç tutulduğunda 3,4 puan azalarak yüzde 87,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 13,2 puan azalışla yüzde 92,6 olarak gerçekleşti.Ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,3 artışla 210 milyar 77 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 1,2 artışla 304 milyar 27 milyon dolar olarak belirlendi.Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,8 artışla 514 milyar 104 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde yüzde 3,2 artarak 93 milyar 949 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 69,1 olarak hesaplandı.Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracatGeçen ay en çok ihracat yüzde 11,9 artışla ve 11 milyar 717 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 1,6 artışla ve 8 milyar 62 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 6,7 artış ve 2 milyar 908 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,4 (21 milyar 352 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,6 (1 milyar 41 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (375 milyon dolar) olarak gerçekleşti.Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 764 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 322 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 253 milyon dolarla ABD geldi.İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,1 olarak kaydedildi.Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 753 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 602 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 401 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.
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ihracat, ekonomi
ihracat, ekonomi

İhracatta çifte rekor

11:21 06.11.2023 (güncellendi: 12:01 06.11.2023)
© Fotoğraf : Pixabayithalat, ihracat, ticaret, ekonomi
ithalat, ihracat, ticaret, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
© Fotoğraf : Pixabay
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İhracat ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşıldı. 12 aylık ihracatta 2022 rakamı aşılarak rekor kırıldı.
Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat ekimde yüzde 7,4 artışla 22 milyar 873 milyon dolara yükselirken ithalat yüzde 1,3 artarak 29 milyar 594 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanlığının ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.
GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükselerek 22 milyar 873 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 1,3 artışla 29 milyar 594 milyon dolara çıktı.
Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 3,9 artışla 52 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 14,9 azalışla 6 milyar 721 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 4,4 puan artarak yüzde 77,3, enerji verileri hariç tutulduğunda 3,4 puan azalarak yüzde 87,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 13,2 puan azalışla yüzde 92,6 olarak gerçekleşti.
Ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,3 artışla 210 milyar 77 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 1,2 artışla 304 milyar 27 milyon dolar olarak belirlendi.
Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,8 artışla 514 milyar 104 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde yüzde 3,2 artarak 93 milyar 949 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 69,1 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 11,9 artışla ve 11 milyar 717 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 1,6 artışla ve 8 milyar 62 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 6,7 artış ve 2 milyar 908 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.
Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,4 (21 milyar 352 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,6 (1 milyar 41 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (375 milyon dolar) olarak gerçekleşti.
Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 764 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 322 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 253 milyon dolarla ABD geldi.
İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,1 olarak kaydedildi.
Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 753 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 602 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 401 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.
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