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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2022 yılında Türkiye’ye 22 ülkeden yatırım geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2022 yılında Türkiye’ye 22 ülkeden yatırım geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki son gününde Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine sunum yaptı. Yılmaz... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 bütçesi görüşmelerinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki son gününde Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisinin girişimleri sonucundan Türkiye'ye yapılan yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:‘CİMER’e 7 milyon başvuru yapıldı’2023 yılı içince CİMER’e yapılan başvurular hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “2023 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam CİMER başvuru sayısı 7 milyona ulaşmıştır. Ayrıca,' 'Deprem Acil' butonu CİMER’de vatandaşların kullanımına açılmıştır” dedi.'Savunma sanayi ihracatımız 6 milyar dolara ulaşacak''Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:'KAAN ilk uçuşunu yıl sonuna kadar yapacak'2023 yılında hayata geçirilen savunma sanayi projeleri hakkında da bilgi veren Yılmaz “Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin en büyük askeri gemisi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz TCG ANADOLU, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş gemimiz olan MİLGEM projesinde TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada Deniz Kuvvetlerimizin hizmetine sunuldu. İlk milli muharip insansız deniz aracımızın (ULAQ) seri üretimine başlandı. Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunun yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız ilk uçuşunu yaparak, bu alanda dünyada öncü oldu. Uçağımızın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonlarına devam edilmektedir. Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yaptı. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz TCG ANADOLU’ya iniş kalkış özelliğine sahip olacak ve dünyada bu açıdan ilk olma özelliğine sahip BAYRAKTAR TB-3 SİHA ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400 ile GÖKBEY, ilk uçuşunu 2023 yılında yaptı. GÖKBEY helikopterlerinin teslimatları yakın zamanda başlayacaktır. ATAK helikopterini Filipinler’e ihraç ederek ilk kez yurt dışına açtık. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak turbojet motorunun ilk teslimatı 2023 yılında gerçekleştirildi ve seri üretimine başlandı” ifadelerini kullandı.
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tcg anadolu,milgem,tcg heybeliada,tcg büyükada,tcg burgazada,tcg kınalıada,milli muharip uçağımız kaan
tcg anadolu,milgem,tcg heybeliada,tcg büyükada,tcg burgazada,tcg kınalıada,milli muharip uçağımız kaan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2022 yılında Türkiye’ye 22 ülkeden yatırım geldi

11:04 24.11.2023
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİNCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki son gününde Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine sunum yaptı. Yılmaz Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi aracılığı ile 2022’de aralarında Rusya’nın da olduğu 22 ülkenin Türkiye’ye yatırım yaptığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 bütçesi görüşmelerinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki son gününde Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisinin girişimleri sonucundan Türkiye'ye yapılan yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:
“Ofis tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde; 2022 yılından itibaren ülkemizde toplam değeri 4,5 milyar dolar olan 69 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Bu projeler ile yaklaşık 16 bin 800 kişiye istihdam sağlanmıştır. Faaliyete geçen bu yatırımların 43’ü üretime, 12’si Ar-Ge merkezine, 4’ü lojistik/dağıtım merkezine, 2’si bölgesel yönetim merkezine ve 8’i hizmet sektörlerine yöneliktir. Bu projeler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya, İsviçre, Çin ve İspanya başta olmak üzere 22 ülkeye aittir. 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, Yatırım Ofisi bünyesinde toplam 287 yatırım projesi takip edilmektedir. Söz konusu projelerin toplam yatırım değeri yaklaşık 62 milyar dolar olup 89.000 kişiye istihdam sağlama potansiyeline sahiptir.”

‘CİMER’e 7 milyon başvuru yapıldı’

2023 yılı içince CİMER’e yapılan başvurular hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “2023 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam CİMER başvuru sayısı 7 milyona ulaşmıştır. Ayrıca,' 'Deprem Acil' butonu CİMER’de vatandaşların kullanımına açılmıştır” dedi.

'Savunma sanayi ihracatımız 6 milyar dolara ulaşacak''

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Savunma sanayi projelerimiz, 16 kat artışla 90 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2002 yılında savunma sanayi alanında AR-GE’ye ayrılan bütçe sadece 49 milyon dolar iken, bugün yıllık 2 milyar doları geçmiştir. 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımızın, 2023 yılında 6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir”

'KAAN ilk uçuşunu yıl sonuna kadar yapacak'

2023 yılında hayata geçirilen savunma sanayi projeleri hakkında da bilgi veren Yılmaz “Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin en büyük askeri gemisi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz TCG ANADOLU, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş gemimiz olan MİLGEM projesinde TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada Deniz Kuvvetlerimizin hizmetine sunuldu. İlk milli muharip insansız deniz aracımızın (ULAQ) seri üretimine başlandı. Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunun yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız ilk uçuşunu yaparak, bu alanda dünyada öncü oldu. Uçağımızın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonlarına devam edilmektedir. Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yaptı. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz TCG ANADOLU’ya iniş kalkış özelliğine sahip olacak ve dünyada bu açıdan ilk olma özelliğine sahip BAYRAKTAR TB-3 SİHA ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400 ile GÖKBEY, ilk uçuşunu 2023 yılında yaptı. GÖKBEY helikopterlerinin teslimatları yakın zamanda başlayacaktır. ATAK helikopterini Filipinler’e ihraç ederek ilk kez yurt dışına açtık. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak turbojet motorunun ilk teslimatı 2023 yılında gerçekleştirildi ve seri üretimine başlandı” ifadelerini kullandı.
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon düşüşüyle ilgili tarih verdi
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