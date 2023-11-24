https://sputniknews.com.tr/20231124/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2022-yilinda-turkiyeye-22-ulkeden-yatirim-geldi-1077737951.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2022 yılında Türkiye’ye 22 ülkeden yatırım geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2022 yılında Türkiye’ye 22 ülkeden yatırım geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki son gününde Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine sunum yaptı. Yılmaz... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T11:04+0300

2023-11-24T11:04+0300

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türkiye

cevdet yılmaz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 bütçesi görüşmelerinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki son gününde Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisinin girişimleri sonucundan Türkiye'ye yapılan yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:‘CİMER’e 7 milyon başvuru yapıldı’2023 yılı içince CİMER’e yapılan başvurular hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “2023 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam CİMER başvuru sayısı 7 milyona ulaşmıştır. Ayrıca,' 'Deprem Acil' butonu CİMER’de vatandaşların kullanımına açılmıştır” dedi.'Savunma sanayi ihracatımız 6 milyar dolara ulaşacak''Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:'KAAN ilk uçuşunu yıl sonuna kadar yapacak'2023 yılında hayata geçirilen savunma sanayi projeleri hakkında da bilgi veren Yılmaz “Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin en büyük askeri gemisi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz TCG ANADOLU, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş gemimiz olan MİLGEM projesinde TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada Deniz Kuvvetlerimizin hizmetine sunuldu. İlk milli muharip insansız deniz aracımızın (ULAQ) seri üretimine başlandı. Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunun yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız ilk uçuşunu yaparak, bu alanda dünyada öncü oldu. Uçağımızın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonlarına devam edilmektedir. Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yaptı. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz TCG ANADOLU’ya iniş kalkış özelliğine sahip olacak ve dünyada bu açıdan ilk olma özelliğine sahip BAYRAKTAR TB-3 SİHA ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400 ile GÖKBEY, ilk uçuşunu 2023 yılında yaptı. GÖKBEY helikopterlerinin teslimatları yakın zamanda başlayacaktır. ATAK helikopterini Filipinler’e ihraç ederek ilk kez yurt dışına açtık. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak turbojet motorunun ilk teslimatı 2023 yılında gerçekleştirildi ve seri üretimine başlandı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231122/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyon-dususuyle-ilgili-tarih-verdi-1077687975.html

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