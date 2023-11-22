https://sputniknews.com.tr/20231122/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyon-dususuyle-ilgili-tarih-verdi-1077687975.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon düşüşüyle ilgili tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon düşüşüyle ilgili tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyondaki düşüşü daha net bir şekilde 2024'ün ortasından itibaren görmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T23:40+0300

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ekonomi

enflasyon

cevdet yılmaz

konya

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya Sanayi Odası'nda iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda yeni politikalarla birlikte enflasyonda aylık bazda düşüşleri görmeye başladıklarını belirtti.Yılmaz "Baz etkisi dediğimiz bir şey var. Yani geçmiş aylardaki o yüksek çıkan enflasyon, bir süre daha genel enflasyonu yukarıda tutmuş olacak. Ancak 2024'ün ortasından itibaren bazımızdan o etkiler çıkmış olacak. Onlar çıktıkça enflasyondaki düşüşü de daha net bir şekilde 2024'ün ortasından itibaren görmeye başlayacağız" diye konuştu.Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde belirsizlikleri azaltmak, öngörülebilirliği arttırmak için çalışmalarına hız verdiklerini dile getirerek, özellikle mayıs seçimlerinden sonra siyasi belirsizliğin ortadan kalktığını ve ekonomik istikrarın temelinin siyasi istikrar olduğunu vurguladı.Siyasi belirsizlikler gibi politika belirsizliklerinin de ortadan kalktığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:'Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin ağırlığının arttığı bir süreç'Sanayi üretim endeksinin, takvim etkisinden arındırılmış olarak, yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 arttığını bildiren Yılmaz, "Burada sevindirici olan hususlardan biri şu. Alt kalemlere baktığınız zaman, bu büyümenin düşük teknolojiden değil üretimde orta-yüksek ve özellikle yüksek teknolojinin de payının giderek arttığını görüyorsunuz. Türkiye bu anlamda doğru yolda, üretimimizde ve ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojinin ağırlığının arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Yılmaz, otomobil satışlarının bu yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 arttığını, 3. çeyrekte, bir önceki 3. çeyreğe göre ise yüzde 94,7 artış gerçekleştiğini anlatarak, elektrik tüketiminin ekim ayında yıllık yüzde 3,1 artış gösterdiğini, yılın 3. çeyreğinde ise bir önceki yılın 3. çeyreğine göre yüzde 6 artış görüldüğünü kaydetti.'763 bin kişilik bir ilave istihdam artışı var'Yılmaz, bütün bunların aslında büyümenin devam ettiğine dair öncü göstergeler olduğuna işaret ederek, "Toplam istihdamımızda yıllık olarak baktığımızda 763 bin kişilik bir ilave istihdam artışı var. Bu da toplam istihdamımızı 32,2 milyon kişiye ulaştırmış durumda. 2005'te 19 milyonun biraz üzerindeydi toplam istihdamımız. Bugün geldiğimiz noktada 32 milyonu bulmuş durumdayız. Bu da istihdam dostu bir ekonomik politika izlediğimizin en açık göstergesi" şeklinde konuştu.Dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen geçen yıldan daha fazla ihracat gerçekleşeceğini düşündüklerini belirten Yılmaz, ihracatın bu yılın ocak-ekim döneminde 210 milyar doları bulduğunu, yıl sonu itibarıyla da 255 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi.'Kredi risk primimiz son 2.5 yılın en düşük düzeyine gerilemiş durumda'"Siyasi istikrar ve güven iklimi, izlendiğimiz politikaların etkisiyle, kredi risk primimiz son 2,5 yılın en düşük düzeyine gerilemiş durumda" diyen Yılmaz, kredi risk priminin 340 civarına düştüğünü, daha da düşmesi için bu yöndeki politikaları sabırla uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.Bütün bu politikaların etkisi ve gelecek dönemde jeopolitik risklerin bir miktar ortadan kalkmasıyla, Türkiye'ye daha güçlü bir fon akışı bekledikleri değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, bunu da hep birlikte 2024'te göreceklerini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231117/bakan-simsekten-enflasyonda-kalici-dusus-mesaji-1077497169.html

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