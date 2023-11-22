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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231122/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyon-dususuyle-ilgili-tarih-verdi-1077687975.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon düşüşüyle ilgili tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon düşüşüyle ilgili tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyondaki düşüşü daha net bir şekilde 2024'ün ortasından itibaren görmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T23:40+0300
2023-11-22T23:41+0300
ekonomi
enflasyon
cevdet yılmaz
konya
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya Sanayi Odası'nda iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda yeni politikalarla birlikte enflasyonda aylık bazda düşüşleri görmeye başladıklarını belirtti.Yılmaz "Baz etkisi dediğimiz bir şey var. Yani geçmiş aylardaki o yüksek çıkan enflasyon, bir süre daha genel enflasyonu yukarıda tutmuş olacak. Ancak 2024'ün ortasından itibaren bazımızdan o etkiler çıkmış olacak. Onlar çıktıkça enflasyondaki düşüşü de daha net bir şekilde 2024'ün ortasından itibaren görmeye başlayacağız" diye konuştu.Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde belirsizlikleri azaltmak, öngörülebilirliği arttırmak için çalışmalarına hız verdiklerini dile getirerek, özellikle mayıs seçimlerinden sonra siyasi belirsizliğin ortadan kalktığını ve ekonomik istikrarın temelinin siyasi istikrar olduğunu vurguladı.Siyasi belirsizlikler gibi politika belirsizliklerinin de ortadan kalktığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:'Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin ağırlığının arttığı bir süreç'Sanayi üretim endeksinin, takvim etkisinden arındırılmış olarak, yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 arttığını bildiren Yılmaz, "Burada sevindirici olan hususlardan biri şu. Alt kalemlere baktığınız zaman, bu büyümenin düşük teknolojiden değil üretimde orta-yüksek ve özellikle yüksek teknolojinin de payının giderek arttığını görüyorsunuz. Türkiye bu anlamda doğru yolda, üretimimizde ve ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojinin ağırlığının arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Yılmaz, otomobil satışlarının bu yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 arttığını, 3. çeyrekte, bir önceki 3. çeyreğe göre ise yüzde 94,7 artış gerçekleştiğini anlatarak, elektrik tüketiminin ekim ayında yıllık yüzde 3,1 artış gösterdiğini, yılın 3. çeyreğinde ise bir önceki yılın 3. çeyreğine göre yüzde 6 artış görüldüğünü kaydetti.'763 bin kişilik bir ilave istihdam artışı var'Yılmaz, bütün bunların aslında büyümenin devam ettiğine dair öncü göstergeler olduğuna işaret ederek, "Toplam istihdamımızda yıllık olarak baktığımızda 763 bin kişilik bir ilave istihdam artışı var. Bu da toplam istihdamımızı 32,2 milyon kişiye ulaştırmış durumda. 2005'te 19 milyonun biraz üzerindeydi toplam istihdamımız. Bugün geldiğimiz noktada 32 milyonu bulmuş durumdayız. Bu da istihdam dostu bir ekonomik politika izlediğimizin en açık göstergesi" şeklinde konuştu.Dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen geçen yıldan daha fazla ihracat gerçekleşeceğini düşündüklerini belirten Yılmaz, ihracatın bu yılın ocak-ekim döneminde 210 milyar doları bulduğunu, yıl sonu itibarıyla da 255 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi.'Kredi risk primimiz son 2.5 yılın en düşük düzeyine gerilemiş durumda'"Siyasi istikrar ve güven iklimi, izlendiğimiz politikaların etkisiyle, kredi risk primimiz son 2,5 yılın en düşük düzeyine gerilemiş durumda" diyen Yılmaz, kredi risk priminin 340 civarına düştüğünü, daha da düşmesi için bu yöndeki politikaları sabırla uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.Bütün bu politikaların etkisi ve gelecek dönemde jeopolitik risklerin bir miktar ortadan kalkmasıyla, Türkiye'ye daha güçlü bir fon akışı bekledikleri değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, bunu da hep birlikte 2024'te göreceklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231117/bakan-simsekten-enflasyonda-kalici-dusus-mesaji-1077497169.html
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enflasyon, cevdet yılmaz, konya
enflasyon, cevdet yılmaz, konya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon düşüşüyle ilgili tarih verdi

23:40 22.11.2023 (güncellendi: 23:41 22.11.2023)
© AA / Muhammed Enes YıldırımCevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyondaki düşüşü daha net bir şekilde 2024'ün ortasından itibaren görmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya Sanayi Odası'nda iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda yeni politikalarla birlikte enflasyonda aylık bazda düşüşleri görmeye başladıklarını belirtti.
Yılmaz "Baz etkisi dediğimiz bir şey var. Yani geçmiş aylardaki o yüksek çıkan enflasyon, bir süre daha genel enflasyonu yukarıda tutmuş olacak. Ancak 2024'ün ortasından itibaren bazımızdan o etkiler çıkmış olacak. Onlar çıktıkça enflasyondaki düşüşü de daha net bir şekilde 2024'ün ortasından itibaren görmeye başlayacağız" diye konuştu.
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde belirsizlikleri azaltmak, öngörülebilirliği arttırmak için çalışmalarına hız verdiklerini dile getirerek, özellikle mayıs seçimlerinden sonra siyasi belirsizliğin ortadan kalktığını ve ekonomik istikrarın temelinin siyasi istikrar olduğunu vurguladı.
Siyasi belirsizlikler gibi politika belirsizliklerinin de ortadan kalktığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Geldiğimiz yeni şartlarda birtakım güncellemeler de yaparak öngörülebilirliği arttıran bir yapı içinde devam ediyoruz. Orta Vadeli Programı'mızda daha güvenli, güçlü, müreffeh bir Türkiye hedefiyle Türkiye Yüzyılı'nda ilgili kesimlerle istişare içinde hükümetimizin yol haritasını belirliyor ve uyguluyoruz, hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız hep vurguluyor; yatırım, istihdam, üretim, ihracat diyor. Dolayısıyla bu hedefler çerçevesinde yolumuza 81 vilayetimizde devam ediyoruz. 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bazı öncü göstergeler ekonomik büyümemizin devam ettiğini gösteriyor. Nitekim ilk altı ayda 3,9 büyüme kaydetmiştik. Yıl sonu beklentimiz de 4,4 civarında bir büyüme bu yıl için. Beklentilerdeki iyileşme, büyüme kompozisyonumuzdaki dengelenme, Türk lirasındaki istikrarın birbirini beslemesiyle dezenflasyon sürecinin 2024 yılında başlayacağını değerlendiriyoruz."

'Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin ağırlığının arttığı bir süreç'

Sanayi üretim endeksinin, takvim etkisinden arındırılmış olarak, yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 arttığını bildiren Yılmaz, "Burada sevindirici olan hususlardan biri şu. Alt kalemlere baktığınız zaman, bu büyümenin düşük teknolojiden değil üretimde orta-yüksek ve özellikle yüksek teknolojinin de payının giderek arttığını görüyorsunuz. Türkiye bu anlamda doğru yolda, üretimimizde ve ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojinin ağırlığının arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, otomobil satışlarının bu yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 arttığını, 3. çeyrekte, bir önceki 3. çeyreğe göre ise yüzde 94,7 artış gerçekleştiğini anlatarak, elektrik tüketiminin ekim ayında yıllık yüzde 3,1 artış gösterdiğini, yılın 3. çeyreğinde ise bir önceki yılın 3. çeyreğine göre yüzde 6 artış görüldüğünü kaydetti.

'763 bin kişilik bir ilave istihdam artışı var'

Yılmaz, bütün bunların aslında büyümenin devam ettiğine dair öncü göstergeler olduğuna işaret ederek, "Toplam istihdamımızda yıllık olarak baktığımızda 763 bin kişilik bir ilave istihdam artışı var. Bu da toplam istihdamımızı 32,2 milyon kişiye ulaştırmış durumda. 2005'te 19 milyonun biraz üzerindeydi toplam istihdamımız. Bugün geldiğimiz noktada 32 milyonu bulmuş durumdayız. Bu da istihdam dostu bir ekonomik politika izlediğimizin en açık göstergesi" şeklinde konuştu.
Dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen geçen yıldan daha fazla ihracat gerçekleşeceğini düşündüklerini belirten Yılmaz, ihracatın bu yılın ocak-ekim döneminde 210 milyar doları bulduğunu, yıl sonu itibarıyla da 255 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi.

'Kredi risk primimiz son 2.5 yılın en düşük düzeyine gerilemiş durumda'

"Siyasi istikrar ve güven iklimi, izlendiğimiz politikaların etkisiyle, kredi risk primimiz son 2,5 yılın en düşük düzeyine gerilemiş durumda" diyen Yılmaz, kredi risk priminin 340 civarına düştüğünü, daha da düşmesi için bu yöndeki politikaları sabırla uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.
Bütün bu politikaların etkisi ve gelecek dönemde jeopolitik risklerin bir miktar ortadan kalkmasıyla, Türkiye'ye daha güçlü bir fon akışı bekledikleri değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, bunu da hep birlikte 2024'te göreceklerini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
EKONOMİ
Bakan Şimşek'ten 'enflasyonda kalıcı düşüş' mesajı
17 Kasım, 13:29
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