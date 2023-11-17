Bakan Şimşek'ten 'enflasyonda kalıcı düşüş' mesajı
13:29 17.11.2023 (güncellendi: 13:43 17.11.2023)
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. (
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yıl proje finansmanı için 7,5 milyar dolar dış kaynak sağlanmasını değerlendirdi.
Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkileri daha da güçlendirdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."
Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz. Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 17, 2023
Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne… https://t.co/GaISCwDQLf