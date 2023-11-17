https://sputniknews.com.tr/20231117/bakan-simsekten-enflasyonda-kalici-dusus-mesaji-1077497169.html

Bakan Şimşek'ten 'enflasyonda kalıcı düşüş' mesajı

Bakan Şimşek'ten 'enflasyonda kalıcı düşüş' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T13:29+0300

2023-11-17T13:29+0300

2023-11-17T13:43+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

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Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yıl proje finansmanı için 7,5 milyar dolar dış kaynak sağlanmasını değerlendirdi.Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkileri daha da güçlendirdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231117/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-tahminini-acikladi-1077490581.html

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı