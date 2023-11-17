https://sputniknews.com.tr/20231117/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-tahminini-acikladi-1077490581.html
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,99 TL oldu. Öte yandan yıl sonu Tüketici Fiyat... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T11:47+0300
2023-11-17T11:47+0300
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merkez bankası
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
11:47 17.11.2023 (güncellendi: 11:51 17.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,99 TL oldu. Öte yandan yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,23 oldu.