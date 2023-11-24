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Bakan Şimşek: Seçim sonrası fon akışı ciddi şekilde artacak
Bakan Şimşek: Seçim sonrası fon akışı ciddi şekilde artacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası Türkiye'nin varlıklarına talebin ciddi şekilde artacağını söyledi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şemşek, Bloomberg'e özel açıklamalar yaptı.Bakan Şimşek, seçim sonrası TL varlıklara talebin ciddi şekilde artacağını söyledi. Şimşek, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak." dedi.Döviz kuruna ilişkin konuşan Şimşek, bir kur hedeflerinin olmadığını ve dalgalı kur rejimi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Şimşek, bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını belirtti.Şimşek, kur korumalı mevduat sisteminde vergi istisnasının önümüzdeki yıl tekrar değerlendirileceğini söyledi.Şimşek, kamu bankalarına sermaye artırımının gündemde olmadığını kaydetti.
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mehmet şimşek, ekonomi, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat
mehmet şimşek, ekonomi, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat

Bakan Şimşek: Seçim sonrası fon akışı ciddi şekilde artacak

15:54 24.11.2023 (güncellendi: 16:19 24.11.2023)
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. (
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası Türkiye'nin varlıklarına talebin ciddi şekilde artacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şemşek, Bloomberg'e özel açıklamalar yaptı.

Bakan Şimşek, seçim sonrası TL varlıklara talebin ciddi şekilde artacağını söyledi. Şimşek, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak." dedi.

Döviz kuruna ilişkin konuşan Şimşek, bir kur hedeflerinin olmadığını ve dalgalı kur rejimi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1,4’üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık şu anda sağlanmış durumda. Analistler tartışmaları eğer temel göstergeler üzerinden yapacaksa, bu hususu da kaçırmamaları lazım."
Şimşek, bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını belirtti.

Şimşek, kur korumalı mevduat sisteminde vergi istisnasının önümüzdeki yıl tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Şimşek, kamu bankalarına sermaye artırımının gündemde olmadığını kaydetti.
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