https://sputniknews.com.tr/20231124/cumhurbaskani-erdogandan-calisan-emekliye-ikramiye-talimati-1077750672.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T15:30+0300

2023-11-24T15:30+0300

2023-11-24T15:42+0300

türkiye

emekli

emekli ikramiyesi

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

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emekli, emekli ikramiyesi, recep tayyip erdoğan, türkiye