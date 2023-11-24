https://sputniknews.com.tr/20231124/cumhurbaskani-erdogandan-calisan-emekliye-ikramiye-talimati-1077750672.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T15:30+0300
2023-11-24T15:30+0300
2023-11-24T15:42+0300
türkiye
emekli
emekli ikramiyesi
recep tayyip erdoğan
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104165/39/1041653915_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5a94b65d188a85dd9c2e7c6da14a92dd.jpg
Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104165/39/1041653915_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8da62a6385cc152811a2d3e55fdd328b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emekli, emekli ikramiyesi, recep tayyip erdoğan, türkiye
emekli, emekli ikramiyesi, recep tayyip erdoğan, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı
15:30 24.11.2023 (güncellendi: 15:42 24.11.2023)
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.
Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.
Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.
Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.
Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.