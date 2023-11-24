Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T15:30+0300
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türkiye
emekli
emekli ikramiyesi
recep tayyip erdoğan
türkiye
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Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.
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emekli, emekli ikramiyesi, recep tayyip erdoğan, türkiye
emekli, emekli ikramiyesi, recep tayyip erdoğan, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı

15:30 24.11.2023 (güncellendi: 15:42 24.11.2023)
© AAemekli - ikramiye - para
emekli - ikramiye - para - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.
Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.
Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.
Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.
Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.
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