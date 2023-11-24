https://sputniknews.com.tr/20231124/adanada-agir-hasarli-binanin-kolonundan-menemen-tepsisi-cikti-1077746053.html

Adana'da ağır hasarlı binanın kolonundan menemen tepsisi çıktı

Adana'da ağır hasarlı binanın kolonundan menemen tepsisi çıktı

Adana'da yıkımı devam eden ağır hasarlı İnci Apartmanı'nın beton bağlama noktasında tepsi çıktı. Vatandaşların şok olduğu tepsiye İnşaat Mühendisleri Odası... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T14:30+0300

2023-11-24T14:30+0300

2023-11-24T14:30+0300

yaşam

bina

hasar

adana

menemen

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte, yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi. İtiraz işlemleri sürerken, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda yıkım işlemleri Temmuz ayında başladı.Beton bağlama noktasında tepsi çıktıMerkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde bulunan ve depremde ağır hasar alan 12 katlı İnci Apartmanı’nın yıkımı sürerken işçiler, 8. katın beton bağlama noktasında tepsi olduğunu fark etti. Tepsinin fotoğrafını çekip yıkıma devam eden işçiler fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.'Tepsi menemen yapan işçilerden kalmıştır'Fotoğraf üzerine gazetecilere konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, tepsinin menemen yapan işçilerden kalmış olabileceğini söyledi. Aksungur, “Bu hatıl binada taşıyıcı eleman değil. Bunlar sadece pencerenin üzerine örülecek perde duvarı tutmak için yapılan içerisinde 4 demir olan bir elemandır. Binanın taşıyıcı unsuruyla alakası yoktur. Böyle bir manzara ile hiç daha önce karşılaşmadım. Şantiyede çalışan işçiler menemen yapmışlardır ya muziplik ya da başka bir grup farkında olmadan pencerenin üzerine koymuşlardır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231116/kornaya-basti-bina-yikildi-1077458082.html

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