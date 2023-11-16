https://sputniknews.com.tr/20231116/kornaya-basti-bina-yikildi-1077458082.html
Kornaya bastı, bina yıkıldı
Kornaya bastı, bina yıkıldı
Hatay’ın Hassa ilçesinde iş makinasıyla zarar verilen ağır hasarlı 8 katlı bina, korna sesiyle yıkıldı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T13:00+0300
2023-11-16T13:00+0300
2023-11-16T13:00+0300
yaşam
hatay
yıkım
korna
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar oluşturduğu Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Hassa ilçesi Girne Mahallesi’nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Girne Mahallesi’nde 8 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı.Sorunsuz olarak gerçekleşen yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/5-katli-bina-titresimle-yikildi-1077240516.html
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hatay, yıkım, korna
Kornaya bastı, bina yıkıldı
Hatay’ın Hassa ilçesinde iş makinasıyla zarar verilen ağır hasarlı 8 katlı bina, korna sesiyle yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar oluşturduğu Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.
Hassa ilçesi Girne Mahallesi’nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Girne Mahallesi’nde 8 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı.
Sorunsuz olarak gerçekleşen yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.