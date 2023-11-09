https://sputniknews.com.tr/20231109/5-katli-bina-titresimle-yikildi-1077240516.html
5 katlı bina titreşimle yıkıldı
5 katlı bina titreşimle yıkıldı
Hatay'da operatör, hasar verdiği 5 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T16:05+0300
2023-11-09T16:05+0300
2023-11-09T16:05+0300
yaşam
yıkım
hatay
iş makinesi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 5 katlı hasarlı binanın yıkımı farklı bir şekilde yapıldı.Operatör, hasar verdiği binayı iş makinesinin kırıcısını yere vurarak titreşimle yıktı. Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/isci-is-makinesinin-darbeleriyle-dans-etti-1077156027.html
hatay
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yıkım, hatay, iş makinesi
yıkım, hatay, iş makinesi
5 katlı bina titreşimle yıkıldı
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Hatay'da operatör, hasar verdiği 5 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 5 katlı hasarlı binanın yıkımı farklı bir şekilde yapıldı.
Operatör, hasar verdiği binayı iş makinesinin kırıcısını yere vurarak titreşimle yıktı.
Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.