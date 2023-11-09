https://sputniknews.com.tr/20231109/5-katli-bina-titresimle-yikildi-1077240516.html

5 katlı bina titreşimle yıkıldı

5 katlı bina titreşimle yıkıldı

Hatay'da operatör, hasar verdiği 5 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T16:05+0300

2023-11-09T16:05+0300

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yaşam

yıkım

hatay

iş makinesi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 5 katlı hasarlı binanın yıkımı farklı bir şekilde yapıldı.Operatör, hasar verdiği binayı iş makinesinin kırıcısını yere vurarak titreşimle yıktı. Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20231107/isci-is-makinesinin-darbeleriyle-dans-etti-1077156027.html

hatay

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yıkım, hatay, iş makinesi