https://sputniknews.com.tr/20231123/yerlikaya-istanbul-ve-bursada-uyusturucu-saticilarina-yapilan-operasyonda-156-supheli-gozaltinda-1077692646.html
Yerlikaya: İstanbul ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 156 şüpheli gözaltında
Yerlikaya: İstanbul ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 156 şüpheli gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da 'Sokak Satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda 156... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T08:25+0300
2023-11-23T08:25+0300
2023-11-23T08:42+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu satıcısı
istanbul
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231123/meteoroloji-ve-valilik-tarih-vererek-uyardi-sicaklik-9-derece-dusecek-istanbul-beyaza-burunecek-1077691089.html
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ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu satıcısı, istanbul, bursa, gözaltı, polis, baskın
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu satıcısı, istanbul, bursa, gözaltı, polis, baskın
Yerlikaya: İstanbul ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 156 şüpheli gözaltında
08:25 23.11.2023 (güncellendi: 08:42 23.11.2023)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da 'Sokak Satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: