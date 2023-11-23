https://sputniknews.com.tr/20231123/yerlikaya-istanbul-ve-bursada-uyusturucu-saticilarina-yapilan-operasyonda-156-supheli-gozaltinda-1077692646.html

Yerlikaya: İstanbul ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 156 şüpheli gözaltında

Yerlikaya: İstanbul ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 156 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da 'Sokak Satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda 156... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T08:25+0300

2023-11-23T08:25+0300

2023-11-23T08:42+0300

türkiye

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istanbul

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231123/meteoroloji-ve-valilik-tarih-vererek-uyardi-sicaklik-9-derece-dusecek-istanbul-beyaza-burunecek-1077691089.html

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