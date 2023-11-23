https://sputniknews.com.tr/20231123/meteoroloji-ve-valilik-tarih-vererek-uyardi-sicaklik-9-derece-dusecek-istanbul-beyaza-burunecek-1077691089.html

Meteoroloji ve Valilik tarih vererek uyardı: Sıcaklık 9 derece düşecek, İstanbul beyaza bürünecek

Meteoroloji ve Valilik tarih vererek uyardı: Sıcaklık 9 derece düşecek, İstanbul beyaza bürünecek

Meteoroloji 23 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara için cumartesi gününe kadar sağanak pazar günü itibariyle... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T07:02+0300

2023-11-23T07:02+0300

2023-11-23T07:02+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

kar

kar yağışı

fırtına

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Uyarılar peş peşe geldiYağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İstanbul'a kar geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda, İstanbul'a kar yağışı için tarhi verildi. İstanbul'da önceki gün karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi, 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel ve Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi olmak üzere toplam 1836 personel görev alacak.Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi ile görev başında olacak.Kış lastiği uyarısıVali Gül ayrıca toplantıda ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararının alındığını söyledi.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEÇok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231122/valilik-acikladi-6-okulda-egitime-2-gun-ara-1077687219.html

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