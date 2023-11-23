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Meteoroloji ve Valilik tarih vererek uyardı: Sıcaklık 9 derece düşecek, İstanbul beyaza bürünecek
Meteoroloji ve Valilik tarih vererek uyardı: Sıcaklık 9 derece düşecek, İstanbul beyaza bürünecek
Meteoroloji 23 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara için cumartesi gününe kadar sağanak pazar günü itibariyle... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T07:02+0300
2023-11-23T07:02+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
kar
kar yağışı
fırtına
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Uyarılar peş peşe geldiYağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İstanbul'a kar geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda, İstanbul'a kar yağışı için tarhi verildi. İstanbul'da önceki gün karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi, 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel ve Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi olmak üzere toplam 1836 personel görev alacak.Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi ile görev başında olacak.Kış lastiği uyarısıVali Gül ayrıca toplantıda ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararının alındığını söyledi.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEÇok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji ve Valilik tarih vererek uyardı: Sıcaklık 9 derece düşecek, İstanbul beyaza bürünecek

07:02 23.11.2023
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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Meteoroloji 23 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara için cumartesi gününe kadar sağanak pazar günü itibariyle şiddetli kar yağışı bekleniyor. Karadeniz'de sağanak yağış, Doğu Anadolu'da kar bekleniyor. İstanbul'da da sıcaklığın 9 derece düşeceği bildirildi. Kentte pazar günü etkili kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar peş peşe geldi

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda, İstanbul'a kar yağışı için tarhi verildi. İstanbul'da önceki gün karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi, 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel ve Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi olmak üzere toplam 1836 personel görev alacak.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi ile görev başında olacak.
Kış lastiği uyarısı
Vali Gül ayrıca toplantıda ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararının alındığını söyledi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli
HAKKÂRİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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