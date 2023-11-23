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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231123/yediemindeki-araclar-icin-yeni-asama-bugun-baslayan-duzenleme-ile-neler-degisiyor-1077693862.html
Yediemindeki araçlar için yeni aşama: Bugün başlayan düzenleme ile neler değişiyor?
Yediemindeki araçlar için yeni aşama: Bugün başlayan düzenleme ile neler değişiyor?
Yediemin otoparklarındaki atıl duran 1,5 milyon hacizli aracın ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan düzenlemede bugün yeni bir aşamaya geçildi... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T09:18+0300
2023-11-23T09:18+0300
ekonomi
yediemin otoparkı
ekspertiz
ihale
başvuru
haciz
e-haciz
otomobil
araba
motosiklet
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Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Başkanı Rasim Uluç, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.Türkiye'de yediemin bünyesindeki otoparklarda yaklaşık 1.5 milyon aracın bulunduğunu belirten Uluç, bunlar yoluyla ekonomiye '25 milyar doları' bulacak katkı sağlanabileceğini söyledi. Yediemin otoparklarındaki araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan düzenlemede bugün yeni aşamaya geçiliyor.Borçları nedeniyle araçlarına haciz gelenler bugünden itibaren 10 gün içinde, yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını geri alabilecek.Ancak aracını alanlar, hacze konu olan borcundan kurtulmuş olmayacak. Borç kapatılmamışsa haciz durumu devam edecek.Adalet Bakanlığı'nın yediemin otoparklarındaki araçlarla ilgili düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. İlk aşamada hukuken muhafazasına gerek kalmayan 700 bin aracın satışına ay başından itibaren başlandı.Yeni düzenlemeye göre neler değişecek?Yeni düzenlemeye göre, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen araçlar öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabiliyor.Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine aracı alması imkanı tanınıyor. İki taraf araç için alıcı olmaz ise ihaleye çıkılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve aracın teminatını yatıranlar ihaleye katılabiliyor.Ancak ihale internet üzerinde olacağı için talip olunacak araca inceleme ya da ekspertiz yapılamayacak. Bu nedenle uzmanlar, ihaleye girecek olanların olası hasarları ve masrafları hesaplamasını öneriyor.İhale sonrası alıcı bulunamayan araçlar ise kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) devrediliyor. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel hak sahiplerine ödeniyor.Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek.Yediemin nedir?Yediemin, kişilerin birbirleri ve devlet ile oluşan anlaşmazlıklara bağlı olarak mal değeri taşıyan ürünlerin emanet olarak bırakılan yer veya kişi olarak geçmektedir. TDK içinde ise Yediemin, hukuki anlamda anlaşmazlığın doğması ile ödünç bırakılan kişi olarak geçmektedir.Kimler yediemin olabilir?Yediemin, hukuki süreçleri bilen ve yasa ve kanunlar huzurunda hareket eden kişileri, belirli sınav ve eğitimlerin alınması ile olmaya hak kazanılmaktadır. Yediemin aslında güvenilir kişi olarak toplum tarafından kabul görmüştür. Buna bağlı olarak yediemin yetkisini alacak kişinin güvenilir ve işini doğru ve hakkaniyetli yapması önemlidir.Yediemin çekici ücretiUKOME toplantısından yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 oranında zam kararı çıktı. Böylelikle araç çekme ücreti 400'den 630 liraya; yediemin otopark günlük ücreti ise otomobillerde 40'dan 60 liraya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-konut-kredisinde-ayrintilar-belli-oldu-dusuk-faizli-odeme-aylik-ne-kadar-olacak-1077692106.html
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yediemin nedir, yediemin otoparkı, yediemin otoparkı, yediemin otopark ücreti 2023, yediemin otopark nerede, yediemin çekici ücreti, yediemin hangi kuruma bağlı, kimler yediemin olabilir

Yediemindeki araçlar için yeni aşama: Bugün başlayan düzenleme ile neler değişiyor?

09:18 23.11.2023
© AAYediemin otopark
Yediemin otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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Yediemin otoparklarındaki atıl duran 1,5 milyon hacizli aracın ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan düzenlemede bugün yeni bir aşamaya geçildi. Borçları nedeniyle aracı haczedilenler, bugünden itibaren 10 gün içerisinde araçlarını yediemin otoparklarından alabilecek.
Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Başkanı Rasim Uluç, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'de yediemin bünyesindeki otoparklarda yaklaşık 1.5 milyon aracın bulunduğunu belirten Uluç, bunlar yoluyla ekonomiye '25 milyar doları' bulacak katkı sağlanabileceğini söyledi. Yediemin otoparklarındaki araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan düzenlemede bugün yeni aşamaya geçiliyor.
Borçları nedeniyle araçlarına haciz gelenler bugünden itibaren 10 gün içinde, yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını geri alabilecek.
Ancak aracını alanlar, hacze konu olan borcundan kurtulmuş olmayacak. Borç kapatılmamışsa haciz durumu devam edecek.
Adalet Bakanlığı'nın yediemin otoparklarındaki araçlarla ilgili düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. İlk aşamada hukuken muhafazasına gerek kalmayan 700 bin aracın satışına ay başından itibaren başlandı.

Yeni düzenlemeye göre neler değişecek?

Yeni düzenlemeye göre, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen araçlar öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabiliyor.
Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine aracı alması imkanı tanınıyor. İki taraf araç için alıcı olmaz ise ihaleye çıkılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve aracın teminatını yatıranlar ihaleye katılabiliyor.
Ancak ihale internet üzerinde olacağı için talip olunacak araca inceleme ya da ekspertiz yapılamayacak. Bu nedenle uzmanlar, ihaleye girecek olanların olası hasarları ve masrafları hesaplamasını öneriyor.
İhale sonrası alıcı bulunamayan araçlar ise kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) devrediliyor. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel hak sahiplerine ödeniyor.
Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek.

Yediemin nedir?

Yediemin, kişilerin birbirleri ve devlet ile oluşan anlaşmazlıklara bağlı olarak mal değeri taşıyan ürünlerin emanet olarak bırakılan yer veya kişi olarak geçmektedir. TDK içinde ise Yediemin, hukuki anlamda anlaşmazlığın doğması ile ödünç bırakılan kişi olarak geçmektedir.

Kimler yediemin olabilir?

Yediemin, hukuki süreçleri bilen ve yasa ve kanunlar huzurunda hareket eden kişileri, belirli sınav ve eğitimlerin alınması ile olmaya hak kazanılmaktadır. Yediemin aslında güvenilir kişi olarak toplum tarafından kabul görmüştür. Buna bağlı olarak yediemin yetkisini alacak kişinin güvenilir ve işini doğru ve hakkaniyetli yapması önemlidir.

Yediemin çekici ücreti

UKOME toplantısından yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 oranında zam kararı çıktı. Böylelikle araç çekme ücreti 400'den 630 liraya; yediemin otopark günlük ücreti ise otomobillerde 40'dan 60 liraya çıktı.
anahtar - ofis - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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