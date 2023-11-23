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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-konut-kredisinde-ayrintilar-belli-oldu-dusuk-faizli-odeme-aylik-ne-kadar-olacak-1077692106.html
Yeni konut kredisinde ayrıntılar belli oldu: 'Düşük faizli ödeme' aylık ne kadar olacak?
Yeni konut kredisinde ayrıntılar belli oldu: 'Düşük faizli ödeme' aylık ne kadar olacak?
İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere yönelik düşük faizli konut kredisi çalışmalarında sona gelindi. Faiz için yüzde 1,20 ve 1,50 oranları üzerinde... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T08:02+0300
2023-11-23T08:04+0300
ekonomi
konut
kredi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)
ev
ev sahibi
satılık ev
kira
kira bedeli
faiz
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İlk kez ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren düşük faiz konut kredisinde sona gelindi. Bankalar şu anda konut kredilerini ortalama yüzde 3.89 faiz oranıyla verirlerken; yeni konut projesi hayata geçerse konut kredilerinin faiz oranlarının yüzde 1.50 hatta yüzde 1.20'ye düşmesi bekleniyor.Düşük faizli Konut kredisi için kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. 15 yıl vade imkanıyla çıkması beklenen yeni konut kredisinde aylık ödemelerin de yarı yarıya düşmesi planlanıyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Bundan sonra tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90’ı değil, yüzde 22.5’i kadar kredi çekebilecek. Alınan karara göre yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedefleniyor.Diğer yandan ev kredileri ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz yaptığı açıklamada, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor" ifadelerini kullandı.Ödemeler aylık ne kadar olacak?Emlakçı Yunus Gürlek, "Kampanya başlarsa 1 milyon TL için mevcutta aylık ödeme 38 bin 940 TL civarında olacaktır. Toplamda da 7 milyon gibi bir geri ödeme olacak. 1.20 faiz oranı çıkarsa aylık ödeme ise 13 bin 587 TL'ye getirilecektir. 2 milyonluk bir kredi için hesapladığımızda aylık 77 bin 880 TL'ye tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.Mynet'in haberine göre, faiz oranı yüzde 1.20 olarak belirlenirse, 2 milyon TL'lik kredi kullanan kişi 180 ay boyunca ayda 27 bin 174 TL ödeyecek. Faiz oranı yüzde 1.50 olarak belirlenirse, 1 milyon TL'lik kredi kullanan kişi 180 ay boyunca ayda 16 bin 104 TL ödeyecek.Faiz oranı yüzde 1.50 olarak belirlenirse, 2 milyon TL'lik kredi kullanan kişi 180 ay boyunca ayda 32 bin 208 TL ödeyecek.Kimler yaralanacak?Kampanyalı krediler ilk kez ev alacaklara verilecek. Evi olanlar ise bu kampanyadan yararlanamayacak. Söz konusu düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-evleneceklere-kredi-destegi-yasallasti-her-yil-yatacak-olan-odemenin-basvuru-sartlari-neler-1077691892.html
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yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detayları, yeni konut kredisi kampanyası ne zaman, yeni konut kredisi faiz oranları, yeni konut kredisi 1.20

Yeni konut kredisinde ayrıntılar belli oldu: 'Düşük faizli ödeme' aylık ne kadar olacak?

08:02 23.11.2023 (güncellendi: 08:04 23.11.2023)
anahtar - ofis - ev
anahtar - ofis - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere yönelik düşük faizli konut kredisi çalışmalarında sona gelindi. Faiz için yüzde 1,20 ve 1,50 oranları üzerinde yoğunlaşıldığı belirtilirken, vadenin 15 yıl olması bekleniyor. Söz konusu konut kredisi çıkarsa, ödemeler de yarı yarıya düşecek. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
İlk kez ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren düşük faiz konut kredisinde sona gelindi. Bankalar şu anda konut kredilerini ortalama yüzde 3.89 faiz oranıyla verirlerken; yeni konut projesi hayata geçerse konut kredilerinin faiz oranlarının yüzde 1.50 hatta yüzde 1.20'ye düşmesi bekleniyor.
Düşük faizli Konut kredisi için kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. 15 yıl vade imkanıyla çıkması beklenen yeni konut kredisinde aylık ödemelerin de yarı yarıya düşmesi planlanıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Bundan sonra tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90’ı değil, yüzde 22.5’i kadar kredi çekebilecek. Alınan karara göre yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedefleniyor.
Diğer yandan ev kredileri ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz yaptığı açıklamada, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Ödemeler aylık ne kadar olacak?

Emlakçı Yunus Gürlek, "Kampanya başlarsa 1 milyon TL için mevcutta aylık ödeme 38 bin 940 TL civarında olacaktır. Toplamda da 7 milyon gibi bir geri ödeme olacak. 1.20 faiz oranı çıkarsa aylık ödeme ise 13 bin 587 TL'ye getirilecektir. 2 milyonluk bir kredi için hesapladığımızda aylık 77 bin 880 TL'ye tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.
Mynet'in haberine göre, faiz oranı yüzde 1.20 olarak belirlenirse, 2 milyon TL'lik kredi kullanan kişi 180 ay boyunca ayda 27 bin 174 TL ödeyecek. Faiz oranı yüzde 1.50 olarak belirlenirse, 1 milyon TL'lik kredi kullanan kişi 180 ay boyunca ayda 16 bin 104 TL ödeyecek.Faiz oranı yüzde 1.50 olarak belirlenirse, 2 milyon TL'lik kredi kullanan kişi 180 ay boyunca ayda 32 bin 208 TL ödeyecek.

Kimler yaralanacak?

Kampanyalı krediler ilk kez ev alacaklara verilecek. Evi olanlar ise bu kampanyadan yararlanamayacak. Söz konusu düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
aşk, çift, sevgililer günü, romantik, evlilik teklifi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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Yeni evleneceklere kredi desteği yasallaştı: Her yıl yatacak olan ödemenin başvuru şartları neler?
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