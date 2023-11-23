https://sputniknews.com.tr/20231123/tepki-ceken-ogretmenler-gunu-afisi-1-gun-sonra-kaldirildi-1077714577.html
Tepki çeken Öğretmenler Günü afişi: 1 gün sonra kaldırıldı
Tepki çeken Öğretmenler Günü afişi: 1 gün sonra kaldırıldı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Öğretmenler Günü için hazırlanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasında ünlü sinema oyuncuları ve çizgi film... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T14:53+0300
2023-11-23T14:53+0300
2023-11-23T14:53+0300
yaşam
öğretmenler günü
24 kasım öğretmenler günü
bursa
afiş
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Mustafakemalpaşa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan afişlere tepki gösterilmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Kanar yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Öğrenciler için yapılan çalışmaya onaylanmamasına rağmen yanlışlıkla sadece birkaç noktada uygulandığı fark edilir edilmez, kaldırılmıştır. Yani tepkiler üzerine kaldırılmamıştır. Hata fark edilir edilmez değiştirilmiştir. Ve Mustafakemalpaşa billboardlarında bu hafta sadece Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı kutlama yer almaktadır. Konu bundan ibarettir. Hakaret, karalama söz konusu değildir, olamaz” dedi.'Kırdıysak özür dileriz'Mustafakemalpaşa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan afişlere tepki gelmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Kanar yazılı açıklama geldi. Açıklamada 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlarken, “Adını taşımaktan gurur duyduğumuz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve başımızın tacı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özetle; arkadaşlarımız 24 Kasım için iki çalışma planlıyor. Birincisi öğrencilerin dikkatini çekecek bir çalışma ve okullar bölgesinde kullanılacak, diğeri bu hafta billboardlar da yer alan Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı öğretmenler günü kutlaması. Öğrenciler için yapılan çalışmaya onaylanmamasına rağmen yanlışlıkla sadece birkaç noktada uygulandığı fark edilir edilmez, kaldırılmıştır. Yani tepkiler üzerine kaldırılmamıştır. Hata fark edilir edilmez değiştirilmiştir. Ve Mustafakemalpaşa billboardlarında bu hafta sadece Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı kutlama yer almaktadır. Konu bundan ibarettir. Hakaret, karalama söz konusu değildir, olamaz. Olumsuz, olumlu tüm eleştirilere sözümüz yok. Bizim Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenlerimize saygısızlığımız söz konusu dahi olamaz. Yine de değerli öğretmenlerimizi kırdıysak özür dileriz. Bu durumdan, çirkin ve pervasızca netice sağlamak isteyenlere ise sözümüz yok” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/ozel-okul-ogretmenleri-anlatti-asgari-ucret-ile-haftanin-7-gunu-calisiyoruz-1066552181.html
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öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, bursa, afiş
öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, bursa, afiş
Tepki çeken Öğretmenler Günü afişi: 1 gün sonra kaldırıldı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Öğretmenler Günü için hazırlanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasında ünlü sinema oyuncuları ve çizgi film karakterlerinin bulunduğu afiş tepki topladı. Reklam panolarına asılan afişler 1 gün sonra kaldırıldı.
Mustafakemalpaşa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan afişlere tepki gösterilmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Kanar yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Öğrenciler için yapılan çalışmaya onaylanmamasına rağmen yanlışlıkla sadece birkaç noktada uygulandığı fark edilir edilmez, kaldırılmıştır. Yani tepkiler üzerine kaldırılmamıştır. Hata fark edilir edilmez değiştirilmiştir. Ve Mustafakemalpaşa billboardlarında bu hafta sadece Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı kutlama yer almaktadır. Konu bundan ibarettir. Hakaret, karalama söz konusu değildir, olamaz” dedi.
Mustafakemalpaşa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan afişlere tepki gelmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Kanar yazılı açıklama geldi. Açıklamada 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlarken, “Adını taşımaktan gurur duyduğumuz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve başımızın tacı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özetle; arkadaşlarımız 24 Kasım için iki çalışma planlıyor. Birincisi öğrencilerin dikkatini çekecek bir çalışma ve okullar bölgesinde kullanılacak, diğeri bu hafta billboardlar da yer alan Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı öğretmenler günü kutlaması. Öğrenciler için yapılan çalışmaya onaylanmamasına rağmen yanlışlıkla sadece birkaç noktada uygulandığı fark edilir edilmez, kaldırılmıştır. Yani tepkiler üzerine kaldırılmamıştır. Hata fark edilir edilmez değiştirilmiştir. Ve Mustafakemalpaşa billboardlarında bu hafta sadece Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı kutlama yer almaktadır. Konu bundan ibarettir. Hakaret, karalama söz konusu değildir, olamaz. Olumsuz, olumlu tüm eleştirilere sözümüz yok. Bizim Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenlerimize saygısızlığımız söz konusu dahi olamaz. Yine de değerli öğretmenlerimizi kırdıysak özür dileriz. Bu durumdan, çirkin ve pervasızca netice sağlamak isteyenlere ise sözümüz yok” ifadelerine yer verdi.