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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230202/ozel-okul-ogretmenleri-anlatti-asgari-ucret-ile-haftanin-7-gunu-calisiyoruz-1066552181.html
Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz
Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında özel okullardaki fiyat artışları ve öğretmenlerin kötü çalışma koşulları gündeme alındı... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T22:38+0300
2023-02-03T22:39+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
öğretmen
okul
özel okul
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Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz
Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz
Radyo Sputnik’te Yolcu Yolunda Gerek programında özel okullardaki öğretmenlerin durumu masaya yatırıldı.Konuya ilişkin Birlik Sendikası ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri ile çok sayıda özel okul öğretmeni yayına bağlanarak sorunlarını anlattı. Genel olarak düşük maaşlardan ve ağır çalışma koşullarından bahseden öğretmenler, çoğunun asgari ücretle haftada 7 gün çalıştıklarını aktardı.Özel okullardaki fiyat artışları nedeniyle 250 bin öğrenci, velileri tarafından özel okullardan alındı. Bu sebeple 20 bin öğretmenin de işine son verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise belirlenen yüzde 65'lik zammın üstüne çıkan özel okullarla ilgili inceleme başlattı.
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Enver Aysever
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radyo, öğretmen, okul, özel okul, аудио
radyo, öğretmen, okul, özel okul, аудио

Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz

22:38 02.02.2023 (güncellendi: 22:39 03.02.2023)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında özel okullardaki fiyat artışları ve öğretmenlerin kötü çalışma koşulları gündeme alındı. Yayına bağlanan öğretmenler, asgari ücret aldıklarını ve haftanın yedi günü çalıştıklarını söyledi.
Radyo Sputnik’te Yolcu Yolunda Gerek programında özel okullardaki öğretmenlerin durumu masaya yatırıldı.
Konuya ilişkin Birlik Sendikası ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri ile çok sayıda özel okul öğretmeni yayına bağlanarak sorunlarını anlattı. Genel olarak düşük maaşlardan ve ağır çalışma koşullarından bahseden öğretmenler, çoğunun asgari ücretle haftada 7 gün çalıştıklarını aktardı.
Özel okullardaki fiyat artışları nedeniyle 250 bin öğrenci, velileri tarafından özel okullardan alındı. Bu sebeple 20 bin öğretmenin de işine son verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise belirlenen yüzde 65'lik zammın üstüne çıkan özel okullarla ilgili inceleme başlattı.
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