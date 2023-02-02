https://sputniknews.com.tr/20230202/ozel-okul-ogretmenleri-anlatti-asgari-ucret-ile-haftanin-7-gunu-calisiyoruz-1066552181.html

Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz

Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında özel okullardaki fiyat artışları ve öğretmenlerin kötü çalışma koşulları gündeme alındı... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T22:38+0300

2023-02-02T22:38+0300

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yolcu yolunda gerek

radyo

öğretmen

okul

özel okul

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Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz Özel okul öğretmenleri anlattı: Asgari ücret ile haftanın 7 günü çalışıyoruz

Radyo Sputnik’te Yolcu Yolunda Gerek programında özel okullardaki öğretmenlerin durumu masaya yatırıldı.Konuya ilişkin Birlik Sendikası ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri ile çok sayıda özel okul öğretmeni yayına bağlanarak sorunlarını anlattı. Genel olarak düşük maaşlardan ve ağır çalışma koşullarından bahseden öğretmenler, çoğunun asgari ücretle haftada 7 gün çalıştıklarını aktardı.Özel okullardaki fiyat artışları nedeniyle 250 bin öğrenci, velileri tarafından özel okullardan alındı. Bu sebeple 20 bin öğretmenin de işine son verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise belirlenen yüzde 65'lik zammın üstüne çıkan özel okullarla ilgili inceleme başlattı.

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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radyo, öğretmen, okul, özel okul, аудио