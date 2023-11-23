https://sputniknews.com.tr/20231123/survivor-all-starin-son-yarismacisi-belli-oldu-unlu-oyuncu-acun-ilicalinin-teklifini-kabul-etti-1077697898.html
Survivor All Star'ın son yarışmacısı belli oldu: Ünlü oyuncu, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etti
Survivor All Star'ın son yarışmacısı belli oldu: Ünlü oyuncu, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etti
Sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklatan Turabi sonrası bir oyuncuya ihtiyaç doğan Survivor için Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a teklif... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:39+0300
2023-11-23T10:39+0300
2023-11-23T10:39+0300
yaşam
survivor
yarışma
acun ilıcalı
ersin korkut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072836112_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_b3a0e7577d81e060d034c1fd6af14798.jpg
Kimlerin yarışacağı her yıl merak konusu olan Survivor 2024 için son isim de belli oldu.Son olarak Turabi sağlık sorunları sebebiyle yarışma başlamadan çekilme kararı almıştı.Turabi yerine yarışmada yer alacak yeni isim belli oldu.Acun Ilıcalı son yarışmacıyı "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" diyerek duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230824/hastaneye-kaldirilan-survivor-sampiyonu-turabi-bes-parasiz-halime-geri-dondum-1074892960.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072836112_84:0:628:408_1920x0_80_0_0_20d4156308ae98383604e723cbb8fe87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
survivor, yarışma, acun ilıcalı, ersin korkut
survivor, yarışma, acun ilıcalı, ersin korkut
Survivor All Star'ın son yarışmacısı belli oldu: Ünlü oyuncu, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etti
Sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklatan Turabi sonrası bir oyuncuya ihtiyaç doğan Survivor için Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a teklif götürdü. Ünlü oyuncu teklifi kabul etti.
Kimlerin yarışacağı her yıl merak konusu olan Survivor 2024 için son isim de belli oldu.
Son olarak Turabi sağlık sorunları sebebiyle yarışma başlamadan çekilme kararı almıştı.
Turabi yerine yarışmada yer alacak yeni isim belli oldu.
Acun Ilıcalı son yarışmacıyı "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" diyerek duyurdu.