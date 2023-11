https://sputniknews.com.tr/20231123/survivor-all-starin-son-yarismacisi-belli-oldu-unlu-oyuncu-acun-ilicalinin-teklifini-kabul-etti-1077697898.html

Survivor All Star'ın son yarışmacısı belli oldu: Ünlü oyuncu, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etti

Survivor All Star'ın son yarışmacısı belli oldu: Ünlü oyuncu, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etti

Sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklatan Turabi sonrası bir oyuncuya ihtiyaç doğan Survivor için Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a teklif... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T10:39+0300

2023-11-23T10:39+0300

2023-11-23T10:39+0300

yaşam

survivor

yarışma

acun ilıcalı

ersin korkut

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072836112_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_b3a0e7577d81e060d034c1fd6af14798.jpg

Kimlerin yarışacağı her yıl merak konusu olan Survivor 2024 için son isim de belli oldu.Son olarak Turabi sağlık sorunları sebebiyle yarışma başlamadan çekilme kararı almıştı.Turabi yerine yarışmada yer alacak yeni isim belli oldu.Acun Ilıcalı son yarışmacıyı "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" diyerek duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230824/hastaneye-kaldirilan-survivor-sampiyonu-turabi-bes-parasiz-halime-geri-dondum-1074892960.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

survivor, yarışma, acun ilıcalı, ersin korkut