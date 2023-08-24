https://sputniknews.com.tr/20230824/hastaneye-kaldirilan-survivor-sampiyonu-turabi-bes-parasiz-halime-geri-dondum-1074892960.html
Hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi: Beş parasız halime geri döndüm
Hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi: Beş parasız halime geri döndüm
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, "Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T10:24+0300
2023-08-24T10:24+0300
2023-08-24T10:25+0300
yaşam
turabi çamkıran
survivor
hastane
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Survivor'da 2 kez şampiyon olduktan sonra yurt dışında yarışmalara katılan ve birincilik elde eden Turabi Çamkıran, hastaneye kaldırılması sonrasında paylaşımda bulundu.'Veda ediyorum ve emekli oluyorum'Turabi son paylaşımında takipçileriyle dertleşti. Yarışmalardan kazandığı bütün parayı harcadığını belirten ünlü isim, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" dedi.Son dönemde şov programlarına hazırlık yapan Turabi Çamkıran, günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Çamkıran, sağlık durumuyla alakalı "Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/survivor-sampiyonu-turabi-hastanelik-oldu-olmez-sag-kalirsam-hemen-evlenecegim-1074738103.html
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turabi çamkıran, survivor, hastane
Hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi: Beş parasız halime geri döndüm
10:24 24.08.2023 (güncellendi: 10:25 24.08.2023) Abone ol
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, "Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum" dedi.
Survivor'da 2 kez şampiyon olduktan sonra yurt dışında yarışmalara katılan ve birincilik elde eden Turabi Çamkıran, hastaneye kaldırılması sonrasında paylaşımda bulundu.
'Veda ediyorum ve emekli oluyorum'
Turabi son paylaşımında takipçileriyle dertleşti. Yarışmalardan kazandığı bütün parayı harcadığını belirten ünlü isim, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" dedi.
Son dönemde şov programlarına hazırlık yapan Turabi Çamkıran, günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Çamkıran, sağlık durumuyla alakalı "Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.