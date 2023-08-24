Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230824/hastaneye-kaldirilan-survivor-sampiyonu-turabi-bes-parasiz-halime-geri-dondum-1074892960.html
Hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi: Beş parasız halime geri döndüm
Hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi: Beş parasız halime geri döndüm
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, "Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T10:24+0300
2023-08-24T10:25+0300
yaşam
turabi çamkıran
survivor
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074893047_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_bd145f468e034f9896cafe4b705e9588.jpg
Survivor'da 2 kez şampiyon olduktan sonra yurt dışında yarışmalara katılan ve birincilik elde eden Turabi Çamkıran, hastaneye kaldırılması sonrasında paylaşımda bulundu.'Veda ediyorum ve emekli oluyorum'Turabi son paylaşımında takipçileriyle dertleşti. Yarışmalardan kazandığı bütün parayı harcadığını belirten ünlü isim, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" dedi.Son dönemde şov programlarına hazırlık yapan Turabi Çamkıran, günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Çamkıran, sağlık durumuyla alakalı "Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/survivor-sampiyonu-turabi-hastanelik-oldu-olmez-sag-kalirsam-hemen-evlenecegim-1074738103.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074893047_0:0:1170:879_1920x0_80_0_0_45d5e6e88aa9e82ab4867c8176ca1889.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
turabi çamkıran, survivor, hastane
turabi çamkıran, survivor, hastane

Hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi: Beş parasız halime geri döndüm

10:24 24.08.2023 (güncellendi: 10:25 24.08.2023)
© Fotoğraf : Sosyal medyaTurabi Çamkıran
Turabi Çamkıran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone olTelegram
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, "Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum" dedi.
Survivor'da 2 kez şampiyon olduktan sonra yurt dışında yarışmalara katılan ve birincilik elde eden Turabi Çamkıran, hastaneye kaldırılması sonrasında paylaşımda bulundu.

'Veda ediyorum ve emekli oluyorum'

Turabi son paylaşımında takipçileriyle dertleşti. Yarışmalardan kazandığı bütün parayı harcadığını belirten ünlü isim, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" dedi.
Son dönemde şov programlarına hazırlık yapan Turabi Çamkıran, günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Çamkıran, sağlık durumuyla alakalı "Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.
Turabi Çamkıran - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
YAŞAM
Survivor şampiyonu Turabi hastanelik oldu: 'Ölmez sağ kalırsam hemen evleneceğim'
18 Ağustos, 11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала