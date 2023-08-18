https://sputniknews.com.tr/20230818/survivor-sampiyonu-turabi-hastanelik-oldu-olmez-sag-kalirsam-hemen-evlenecegim-1074738103.html
Survivor şampiyonu Turabi hastanelik oldu: 'Ölmez sağ kalırsam hemen evleneceğim'
Survivor şampiyonu Turabi hastanelik oldu: 'Ölmez sağ kalırsam hemen evleneceğim'
Survivor ile adını duyuran Turabi Çamkıran, hastanelik oldu. Amerika'da bir hastaneden kareler paylaşan Turabi, " Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T11:34+0300
2023-08-18T11:34+0300
2023-08-18T11:34+0300
yaşam
survivor
hastane
abd
turabi çamkıran
sporcu
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Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastaneye kaldırıldı. Bir süredir Amerika'da yaşayan Çamkıran, hastane odasından paylaşımda bulundu.Bir kaza olduğunu açıklayan Çamkıran; "Azraile mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık TÖVBE. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/abdde-kiyma-kaynakli-salmonella-salgini-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1073993911.html
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survivor, hastane, abd, turabi çamkıran, sporcu
survivor, hastane, abd, turabi çamkıran, sporcu
Survivor şampiyonu Turabi hastanelik oldu: 'Ölmez sağ kalırsam hemen evleneceğim'
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Survivor ile adını duyuran Turabi Çamkıran, hastanelik oldu. Amerika'da bir hastaneden kareler paylaşan Turabi, " Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım" ifadelerini kullandı.
Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastaneye kaldırıldı. Bir süredir Amerika'da yaşayan Çamkıran, hastane odasından paylaşımda bulundu.
Bir kaza olduğunu açıklayan Çamkıran; "Azraile mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık TÖVBE. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım." ifadelerini kullandı.