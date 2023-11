https://sputniknews.com.tr/20231123/su-faturasini-dusurmek-icin-yapilacak-en-etkili-yontemler-1077706250.html

Su faturasını düşürmek için yapılacak en etkili yöntemler: Evde tasarruf için neler yapılmalı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı 3. Olağan Toplantısı bütçe görüşmelerinde iSKİ'nin suya yüzde 48'lik zam teklifi yüzde 15 olarak kabul edildi. Günlük... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

iSKİ'nin suya yüzde 48'lik zam teklifi yüzde 15 olarak kabul edildi. Böylelikle yılın 3. zammı yapılmış oldu. Haliyle aboneler de 'nasıl tasarruf yapabilirim' sorusunu sormaya başladı.Gözden kaçan ufak hatalar faturaların çok daha yüksek gelmesine sebep olabiliyor. Ancak evinizde uygulayacağınız etkili yöntemlerle su faturasını düşürmeniz mümkün olabiliyor. Su faturalarını neredeyse yarıya indiren aşağıdaki yöntemler oldukça etkili sonuçlar sağlıyor.Evdeki su israfını önleminin yolu banyoda, tuvalette, çamaşır ve bulaşık yıkarken kullanılan suyun tasarrufundan geçiyor. Banyo ve tuvalette tüketilen su miktarı, evde tüketilen toplam suyun yüzde 70'ini oluşturuyor.Çamaşır Makinesi Ne Kadar Su Harcar?Çamaşır makinesinin su tüketimi, birkaç faktöre bağlı. Bu faktörler arasında makinenin tipi, kapasitesi, yıkama programı ve su basıncı yer alır. Yeni nesil çamaşır makineleri, daha enerji ve su verimli olarak tasarlanmıştır ve genellikle daha az su tüketir. Eski modeller ise genellikle daha fazla su tüketme eğiliminde.Tipik olarak, modern bir ön yüklemeli çamaşır makinesi, standart bir yıkama programında yaklaşık 40 ila 60 litre su tüketir. Bazı daha büyük modeller veya özel yıkama programları, su tüketimini artırabilir, ancak ortalama bir rakam vermek gerekirse, bu aralık çoğu makine için geçerlidir. Bu miktar, yıkama programının süresine, çamaşırın kirlilik düzeyine ve yüksekliğe bağlı olarak değişebilir.Çamaşır Makinesi Bir Ayda Kaç Litre Su Harcar?Bir ay içinde çamaşır makinesinin tükettiği su miktarı, kullanım sıklığına ve çamaşır yıkama alışkanlıklarına bağlı olarak değişecektir. Ancak bir aile için tipik bir ortalama vermek gerekirse, haftada 2-3 kez çamaşır yıkayan bir evde aylık ortalama su tüketimi 150 ila 250 litre arasında olabilir. Tabii ki, daha sık çamaşır yıkanan evlerde veya büyük ailelerde bu miktar daha da artabilir.Çamaşır Makinesi Su Tasarrufu İpuçlarıÇamaşır ve bulaşık makinesinin tam dolu yıkanması tasarrufta önemliÇamaşır ve bulaşık makineleri tam doldurularak yıkama yapıldığında, haftada 225 litre su tasarrufu sağlanıyor. Çamaşır makinesinin tam doldurularak yıkanması, her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlıyor.Bulaşık makinesine koymadan önce tabakların sudan geçirilmesi, yılda ortalama 27 ton civarında su israfına neden oluyor, bunun yerine yemek artıklarının sıyırılması gerekiyor.Araçların hortumla değil kovayla yıkanması da önemli oranda su tasarrufu sağlıyor.Ev veya iş yerlerindeki bir musluk veya rezervuar, saniyede bir damla su sızdırıyorsa, yılda en az 12 bin 500 litre su israf ettiği kabul ediliyor. Bunun önüne geçilmesi için sızdıran musluk ve rezervuarların tamir edilmesi gerekiyor.Klasik musluklar yerine kolay açılıp kapanabilen havalandırıcılı, düşük akımlı muslukların kullanımı da su tüketimini yüzde 25 azaltıyor. Ev ve iş yerinde her gün ne kadar su tüketilmesi gerektiğinin öğrenilmesi de tasarruf yapılmasında önemli bir rol oynuyor.Diş fırçalarken suyun açık bırakılmasına dikkatBir tuvaletteki su kullanımını azaltmanın en basit yolu, tuvalet rezervuarı hacminin azaltılması olarak kabul ediliyor. Tuvaletlerin klasik rezervuarının su depolama kapasitesi 16 litre olduğu için 4 kişilik bir ailede, her bir kişi günde 2 defa kullandığında, 16 litrelik tuvalet rezervuarı ile ayda tuvalette 3 bin 840 litre su tüketiliyor.Banyo yaparken küvet doldurmak yerine duş alarak yıkanmak su tüketimini yüzde 25 azaltıyor. Duş alarak 40-60 litre su tüketirken, küvet ile 120-150 litre su tüketiliyor. Ortalama 4-5 dakikalık duş ile tek seferde 55 litre su tasarrufu sağlanıyor. Daha az su tüketen eko-duş başlıkları da tasarruf sağlayan teknolojiler arasında yer alıyor.Diş fırçalarken suyun açık bırakılması da israfa neden oluyor. Günde ortalama 3 dakika diş fırçalandığında, musluk açık ise ortalama 15 litre suyu israf ediliyor, günde iki defa diş fırçalanırsa yılda 10 bin 950 litre su, israf oluyor.Suyun ısınmasını beklemeBir şeyi yıkarken veya duşa girildiğinde suyun ısınması için musluğu açıp ortalama 15 saniye suyun ısınması bekleniyor. Bu sırada suyu boşa akıtmak yerine altına bir kova koyun ve su ısındıktan sonra kenara kaldırın. Bu kovayı daha sonra temizlik yaparken kullanırsınız.SulamaBahçe veya balkonunuzda hortum kullanıyorsanız, hortumun ucuna debi denilen aparattan yerleştirin. Böylelikle sudan neredeyse yüzde elli kar sağlamış olursunuz.

2023

