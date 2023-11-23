https://sputniknews.com.tr/20231123/sahibi-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-kopek-olay-yerinden-ayrilmadi-1077698645.html
Sahibi trafik kazasında hayatını kaybeden köpek olay yerinden ayrılmadı
Sahibi trafik kazasında hayatını kaybeden köpek olay yerinden ayrılmadı
Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki kadın öldü. Kadının köpeğinin de kaza bölgesinden ayrılmadığı görüldü. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:52+0300
2023-11-23T10:52+0300
2023-11-23T10:52+0300
yaşam
köpek
trafik kazası
olay yeri
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Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Murat Altıparmak (51) idaresindeki 35 ERE 58 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu yeni cezaevi yakınlarında refüje çarptı.Kazada, sürücü ile otomobildeki annesi Hatice Altıparmak (83) ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Altıparmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Araçtaki Altıparmak'ın köpeğinin kaza yerinden bir süre ayrılmadığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231115/sokak-kopegi-halk-otobusune-bindi-marmaraya-kadar-goturdum-1077422084.html
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köpek, trafik kazası, olay yeri
köpek, trafik kazası, olay yeri
Sahibi trafik kazasında hayatını kaybeden köpek olay yerinden ayrılmadı
Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki kadın öldü. Kadının köpeğinin de kaza bölgesinden ayrılmadığı görüldü.
Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Altıparmak (51) idaresindeki 35 ERE 58 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu yeni cezaevi yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki annesi Hatice Altıparmak (83) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Altıparmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtaki Altıparmak'ın köpeğinin kaza yerinden bir süre ayrılmadığı görüldü.