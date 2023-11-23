https://sputniknews.com.tr/20231123/sahibi-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-kopek-olay-yerinden-ayrilmadi-1077698645.html

Sahibi trafik kazasında hayatını kaybeden köpek olay yerinden ayrılmadı

Sahibi trafik kazasında hayatını kaybeden köpek olay yerinden ayrılmadı

Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki kadın öldü. Kadının köpeğinin de kaza bölgesinden ayrılmadığı görüldü. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T10:52+0300

2023-11-23T10:52+0300

2023-11-23T10:52+0300

yaşam

köpek

trafik kazası

olay yeri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077698481_0:4:660:375_1920x0_80_0_0_4d53b1d21442a3223e8e6c3f0f69fc6b.jpg

Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Murat Altıparmak (51) idaresindeki 35 ERE 58 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu yeni cezaevi yakınlarında refüje çarptı.Kazada, sürücü ile otomobildeki annesi Hatice Altıparmak (83) ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Altıparmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Araçtaki Altıparmak'ın köpeğinin kaza yerinden bir süre ayrılmadığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231115/sokak-kopegi-halk-otobusune-bindi-marmaraya-kadar-goturdum-1077422084.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek, trafik kazası, olay yeri