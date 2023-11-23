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https://sputniknews.com.tr/20231123/sahibi-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-kopek-olay-yerinden-ayrilmadi-1077698645.html
Sahibi trafik kazasında hayatını kaybeden köpek olay yerinden ayrılmadı
Sahibi trafik kazasında hayatını kaybeden köpek olay yerinden ayrılmadı
Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki kadın öldü. Kadının köpeğinin de kaza bölgesinden ayrılmadığı görüldü. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:52+0300
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yaşam
köpek
trafik kazası
olay yeri
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Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Murat Altıparmak (51) idaresindeki 35 ERE 58 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu yeni cezaevi yakınlarında refüje çarptı.Kazada, sürücü ile otomobildeki annesi Hatice Altıparmak (83) ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Altıparmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Araçtaki Altıparmak'ın köpeğinin kaza yerinden bir süre ayrılmadığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231115/sokak-kopegi-halk-otobusune-bindi-marmaraya-kadar-goturdum-1077422084.html
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köpek, trafik kazası, olay yeri
köpek, trafik kazası, olay yeri

Sahibi trafik kazasında hayatını kaybeden köpek olay yerinden ayrılmadı

10:52 23.11.2023
© AASahibi trafik kazasında hayatını kaybetti, köpek olay yerinden ayrılmadı
Sahibi trafik kazasında hayatını kaybetti, köpek olay yerinden ayrılmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki kadın öldü. Kadının köpeğinin de kaza bölgesinden ayrılmadığı görüldü.
Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Altıparmak (51) idaresindeki 35 ERE 58 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu yeni cezaevi yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki annesi Hatice Altıparmak (83) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Altıparmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtaki Altıparmak'ın köpeğinin kaza yerinden bir süre ayrılmadığı görüldü.
köpek halk otobüsüne bindi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
YAŞAM
Sokak köpeği halk otobüsüne bindi: 'Marmaray'a kadar götürdüm'
15 Kasım, 15:29
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