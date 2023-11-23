https://sputniknews.com.tr/20231123/rusya-ermenistanin-kgao-zirvesine-temsilci-gondermemesi-uzucu-1077722503.html

Rusya: Ermenistan’ın KGAÖ Zirvesi'ne temsilci göndermemesi üzücü

Rusya: Ermenistan’ın KGAÖ Zirvesi'ne temsilci göndermemesi üzücü

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ermenistan'dan hiçbir temsilcinin Minsk'teki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'ne katılmadığını... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T17:45+0300

2023-11-23T17:45+0300

2023-11-23T17:45+0300

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Minsk'te gazetecilerle bir araya gelen Uşakov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılmadığı zirvede Erivan'dan herhangi bir temsilcinin de hazır bulunmadığını belirtti.Uşakov, Ermeni tarafının zirveye katılmamasının Ermenistan'ın KGAÖ'den çıkma niyetinde olduğunu gösterip göstermediğinin sorulması üzerine "Bu, onların bugün toplantıya gelmediğini ve toplantının hazırlanmasında neredeyse hiç yer almadığını ifade ediyor" yanıtını verdi.'Ermenistan müttefikimiz ve stratejik ortağımız'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Minsk'te KGA Zirvesi'nde temsil edilmemesinin üzücü olduğunu söyledi.KGAÖ'nün çalışmalarına devam ettiğini ve Ermenistan'ın katılımını sürdürmesine ilgi duyduğunu kaydeden Peskov, "Ermenistan, ikili ölçekte hem de çok uluslu formatlarda bizim müttefikimiz, stratejik ortağımız. Onlarla konuşmaya devam edeceğiz" dedi.Peskov, Ermenistan'ın dış politika vektörlerini değiştirmeyeceğini umduklarını da ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-parlamentosu-baskani-avrupa-ile-aramizdaki-yakinlasma-kalici-olmali-1077721877.html

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