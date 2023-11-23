https://sputniknews.com.tr/20231123/rus-savas-muhabiri-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1077701944.html

Rus savaş muhabiri, Ukrayna ordusunun saldırısında hayatını kaybetti

Rus savaş muhabiri, Ukrayna ordusunun saldırısında hayatını kaybetti

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün savaş muhabiri Boris Maksudov, Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıdan sonra kaldırıldığı... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T11:37+0300

2023-11-23T11:37+0300

2023-11-23T11:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

rossiya 24

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kiev

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Ünlü Rus gazeteci Vladimir Solovyev, 38 yaşındaki Maksudov'un hayatını kaybettiğini YouTube kanalındaki canlı yayın sırasında açıkladı.Solovyev, "Şimdi acı haber geldi. Canköy yolundaki meslektaşımız vefat etti, sabah 06.00'da Boris Maksudov aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.'Kiev rejimi Rus gazetecileri yok etmeyi amaçlıyor'Solovyev'in canlı yayınına bağlanan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Maksudov'un vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.Zaharova, Rus gazetecilerin yıllardır Ukrayna'nın hedefinde olduğunu ve Kiev rejiminin gazetecileri yok etmeyi amaçladığını vurguladı.'Cesur ve yiğit bir savaşçı gibi vefat etti'Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya (Russia Today) Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Maksudov'un cesur ve yiğit bir savaşçı gibi vefat ettiğini belirtti.Sputnik'e konuşan Kiselev, "Ne yazık ki, bugün gazetecilik mesleği giderek daha fazla haki renklere bürünüyor ve çoğu zaman üstünde kan da görülüyor. Bizimkiler, bu acımasız rejime son vermek, adil bir dünyayı yakınlaştırmak için oradalar. Çalışıyoruz kardeşlerim" ifadelerini kullandı.Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun saldırılarıyla ilgili belgesel haber üzerinde çalışan Rus gazeteciler, insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramış ve Rossiya 24 savaş muhabiri Maksudov saldırıda yaralanmıştı. Maksudov, derhal bölgeden tahliye edilerek Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir hastaneye kaldırılmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın Zaporojye Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılara ilişkin haber materyali hazırlayan bir grup Rus gazeteciye şarapnel bombası atıldığını teyit etmişti.Rusya Gazeteciler Birliği’nden taziye mesajıRusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, birliğin derin taziyelerini sunarken, Rossiya 24 TV kanalının merhum gazetecisi Boris Maksudov'a devlet ödülü verilmesini önerdiğini söyledi.Solovyov, Maksudov'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulduktan sonra öldüğünü hatırlatırken, “Mesleğimiz, özellikle de savaş muhabirliği mesleği risklerle ilişkilidir. Birlik olarak Maksudov’un ailesine ve tüm meslektaşlarımıza derin başsağlığı dileklerimizi sunarız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231122/ukrayna-ordusu-zaporojyede-bir-grup-rus-gazeteciye-ihayla-saldirdi-1077681133.html

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