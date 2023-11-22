https://sputniknews.com.tr/20231122/ukrayna-ordusu-zaporojyede-bir-grup-rus-gazeteciye-ihayla-saldirdi-1077681133.html
Ukrayna ordusu Zaporojye'de bir grup Rus gazeteciye İHA’yla saldırdı
Ukrayna ordusu Zaporojye'de bir grup Rus gazeteciye İHA’yla saldırdı
Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun saldırılarıyla ilgili bir materyal üzerinde çalışan Rus gazeteciler grubunun insansız hava aracı (İHA) saldırısına... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T18:25+0300
2023-11-22T18:25+0300
2023-11-22T18:25+0300
ukrayna krizi
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
zaporojye
rus gazeteciler
rossiya segodnya
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Zaporojye Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılara ilişkin haber materyali hazırlayan bir grup Rus gazeteciye şarapnel bombası attı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Zaporojye Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılara ilişkin haber materyali hazırlayan bir grup Rus gazeteciye şarapnel bombası attı.Saldırıda Rossiya-24 televizyonu muhabiri Boris Maksudov yaralandı. Maksudov derhal tahliye edilerek Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir hastaneye kaldırıldı. Muhabirin hayati tehlikesi olmadığı kaydedildi.‘Çaresizlikten kaynaklanan intikam’Rossiya-24 televizyonu ve Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu’nun Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rus gazetecilere yönelik İHA saldırısını şu sözlerle değerlendirdi:
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-420-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077676917.html
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ukrayna, insansız hava aracı (iha), zaporojye, rus gazeteciler, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik
ukrayna, insansız hava aracı (iha), zaporojye, rus gazeteciler, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik
Ukrayna ordusu Zaporojye'de bir grup Rus gazeteciye İHA’yla saldırdı
Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun saldırılarıyla ilgili bir materyal üzerinde çalışan Rus gazeteciler grubunun insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını, Rossiya-24 televizyonu muhabirinin yaralandığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Zaporojye Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılara ilişkin haber materyali hazırlayan bir grup Rus gazeteciye şarapnel bombası attı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Zaporojye Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılara ilişkin haber materyali hazırlayan bir grup Rus gazeteciye şarapnel bombası attı.
Saldırıda Rossiya-24 televizyonu muhabiri Boris Maksudov yaralandı. Maksudov derhal tahliye edilerek Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir hastaneye kaldırıldı. Muhabirin hayati tehlikesi olmadığı kaydedildi.
‘Çaresizlikten kaynaklanan intikam’
Rossiya-24 televizyonu ve Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu’nun Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rus gazetecilere yönelik İHA saldırısını şu sözlerle değerlendirdi:
Bu, çaresizlikten dolayı gazetecilerden intikam almaktır. Sırf gazetecileri hedef alan bir saldırı başka nasıl anlamalıyız?