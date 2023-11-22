https://sputniknews.com.tr/20231122/ukrayna-ordusu-zaporojyede-bir-grup-rus-gazeteciye-ihayla-saldirdi-1077681133.html

Ukrayna ordusu Zaporojye'de bir grup Rus gazeteciye İHA’yla saldırdı

Ukrayna ordusu Zaporojye'de bir grup Rus gazeteciye İHA’yla saldırdı

Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun saldırılarıyla ilgili bir materyal üzerinde çalışan Rus gazeteciler grubunun insansız hava aracı (İHA) saldırısına... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T18:25+0300

2023-11-22T18:25+0300

2023-11-22T18:25+0300

ukrayna krizi

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

zaporojye

rus gazeteciler

rossiya segodnya

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

sputnik

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Zaporojye Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılara ilişkin haber materyali hazırlayan bir grup Rus gazeteciye şarapnel bombası attı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Zaporojye Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılara ilişkin haber materyali hazırlayan bir grup Rus gazeteciye şarapnel bombası attı.Saldırıda Rossiya-24 televizyonu muhabiri Boris Maksudov yaralandı. Maksudov derhal tahliye edilerek Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir hastaneye kaldırıldı. Muhabirin hayati tehlikesi olmadığı kaydedildi.‘Çaresizlikten kaynaklanan intikam’Rossiya-24 televizyonu ve Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu’nun Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rus gazetecilere yönelik İHA saldırısını şu sözlerle değerlendirdi:

https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-420-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077676917.html

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ukrayna, insansız hava aracı (iha), zaporojye, rus gazeteciler, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik