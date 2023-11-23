Naci Görür: AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim

"Arkadaşlar, bugün Malatya ve Adıyaman’da kısa aralıkla 2 deprem oldu. İlki 5,3 ikincisi 4,5. Tahminim biri diğerinin artçısı. Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). Ama esasında ikisi de aynı yer demektir. AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz. Sevgiyle."