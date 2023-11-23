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Naci Görür: AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim
Naci Görür: AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim
Prof. Dr. Görür, Malatya'ya meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerle ilgili "AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'da yaşanan depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.Naci Görür, yaptığı paylaşımda 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231123/malatyada-52-buyuklugunde-deprem--1077723946.html
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malatya deprem son dakika, naci görür istanbul, malatya deprem
malatya deprem son dakika, naci görür istanbul, malatya deprem

Naci Görür: AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim

23:31 23.11.2023
© AANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA
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Prof. Dr. Görür, Malatya'ya meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerle ilgili "AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz" yorumunda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'da yaşanan depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Naci Görür, yaptığı paylaşımda 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Arkadaşlar, bugün Malatya ve Adıyaman’da kısa aralıkla 2 deprem oldu. İlki 5,3 ikincisi 4,5. Tahminim biri diğerinin artçısı. Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). Ama esasında ikisi de aynı yer demektir. AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz. Sevgiyle."
Malatya'nın Battalgazi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
TÜRKİYE
Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde peş peşe depremler
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