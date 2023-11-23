https://sputniknews.com.tr/20231123/malatyada-52-buyuklugunde-deprem--1077723946.html

Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde peş peşe depremler

Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde peş peşe depremler

Malatya'da saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden 3 dakika sonra ise 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremler sonrası... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T17:54+0300

2023-11-23T17:54+0300

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türkiye

malatya

deprem

son dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 5.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak belirlendi.Saat 17.49'da ise 4.7 büyülüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan deprem 6.36 kilometre derinlikte meydana geldi.AFAD'dan açıklamaAFAD yaşanan depremlerle ilgili sosyal medyadan "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklamasında bulundu.Bakan Yerlikaya: Ekipler saha tarama çalışmalarına başlamıştırİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremler sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını bildirdi. Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

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malatyada deprem, malatya 5.2, son depremler, deprem mi oldu