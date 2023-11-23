Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde peş peşe depremler
17:54 23.11.2023 (güncellendi: 18:24 23.11.2023)
© AA / Volkan KaşikMalatya'nın Battalgazi
© AA / Volkan Kaşik
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Malatya'da saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden 3 dakika sonra ise 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremler sonrası Malatyalılar sokaklara çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 5.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 23, 2023
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-11-23
Saat:17:46:08 TSİ
Enlem:38.177 N
Boylam:38.559 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/oXAQ5fUAAO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 17.49'da ise 4.7 büyülüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan deprem 6.36 kilometre derinlikte meydana geldi.
AFAD'dan açıklama
AFAD yaşanan depremlerle ilgili sosyal medyadan "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklamasında bulundu.
Üç dakika arayla yaşanan depremler sonrası Malatyalılar sokağa çıktıhttps://t.co/9GnG8e1ZY3 pic.twitter.com/JJW9z5dSgd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 23, 2023
Bakan Yerlikaya: Ekipler saha tarama çalışmalarına başlamıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremler sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:
"Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."