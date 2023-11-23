https://sputniknews.com.tr/20231123/mitten-suriyede-operasyon-fahrettin-tolun-etkisizhalegetirdi-1077696246.html

MİT'ten Suriye'de operasyon: Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de operasyon: Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi

MİT, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T10:05+0300

2023-11-23T10:05+0300

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MİT, aldığı anlık istihbaratlar üzerine düğmeye bastı. Suriye’de, YPG* tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan silahlardan sorumlu ve kırmızı bültenle aranan Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231123/beklenen-itiraf-geldi-her-seyi-anlatti-dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-kara-parayi-nasil-akladi--1077692618.html

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