https://sputniknews.com.tr/20231123/mitten-suriyede-operasyon-fahrettin-tolun-etkisizhalegetirdi-1077696246.html
MİT'ten Suriye'de operasyon: Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
MİT, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:05+0300
2023-11-23T10:05+0300
2023-11-23T10:16+0300
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suriye
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MİT, aldığı anlık istihbaratlar üzerine düğmeye bastı. Suriye’de, YPG* tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan silahlardan sorumlu ve kırmızı bültenle aranan Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231123/beklenen-itiraf-geldi-her-seyi-anlatti-dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-kara-parayi-nasil-akladi--1077692618.html
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mit, operasyon, askeri operasyon, ypg, kırmızı bülten, arama, suriye
mit, operasyon, askeri operasyon, ypg, kırmızı bülten, arama, suriye
MİT'ten Suriye'de operasyon: Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
10:05 23.11.2023 (güncellendi: 10:16 23.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
MİT, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, aldığı anlık istihbaratlar üzerine düğmeye bastı. Suriye’de, YPG* tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan silahlardan sorumlu ve kırmızı bültenle aranan Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi.
*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.