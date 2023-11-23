https://sputniknews.com.tr/20231123/memur-ve-emekliye-yeni-ek-gosterge-duzenlemesi-yeni-taban-ayliklar-ne-kadar-olacak-1077692359.html

Memur ve emekliye yeni ek gösterge düzenlemesi: Yeni taban maaşlar ne kadar olacak?

Memur ve emekliye yeni ek gösterge düzenlemesi: Yeni taban maaşlar ne kadar olacak?

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisine Ocak'ta çifte zam yapılacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nca belirlenen yüzde 15'lik zam oranı, enflasyon... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T08:15+0300

2023-11-23T08:15+0300

2023-11-23T08:15+0300

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

memur

memur zammı

memur maaşı

ekonomi

tüfe

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

3600 ek gösterge

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Memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 49.46-52.83 aralığında beklenirken, bu artış maaşların yanı sıra ek ödemelere de yansıyacak.Zam oranı ne kadar olacak?Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65. Bu tahmine göre Ocak ayı zam oranı yüzde 49.46'yı bulacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 67.23 çıkan 2023 yılı enflasyon tahminine göre de Ocak zammı yüzde 51.47'ye ulaşacak. AA Finans'ın anketinden çıkan yüzde 68.73'lük 2023 yılı TÜFE tahminine göre ise Ocak zammı da yüzde 52.83 olacak.Yeni taban aylıklar ne kadar olacak?Ocak artışı yüzde 49.46 çıkarsa en düşük maaş memurlarda 32 bin 906, memur emeklilerinde 14 bin 762 liraya ulaşacak. Artışın yüzde 51.47'yi bulması halinde de en düşük maaş memurlarda 33 bin 349, memur emeklilerinde 14 bin 960 liraya yükselecek. Yüzde 52.83'lük artış ise en düşük maaşı memurlarda 33 bin 648, emeklilerinde 15 bin 95 liraya taşıyacak.Ek ödemeler nasıl değişecek?Takvim gazetesinin haberine göre, memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok ek ödemesine de katsayı artışı yansıyacak. Örneğin; bin 158 lira olan eş yardımı enflasyon tahminlerine göre bin 731-bin 770, 254,90 lira olan 0-6 yaş çocuk yardımı 380,97- 389,56, 127,45 lira olan 6 yaş üstü çocuk yardımı da 190,49-194,78 lira aralığında bekliyor. Memur emeklilerinden doktorlara yapılan ilave ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen uzman emekli doktorlara 13 bin 254 lira ilave ödeme yapılırken, bu tutar tahminlere göre 19 bin 810-20 bin 257 lira aralığına çıkacak. Uzman olmayan emekli doktorların 10 bin 195 lira olan ilave ödemesi de 15 bin 238-15 bin 582 lira aralığında bekleniyor.Türkiye Emekliler Derneği: Aylık ödeme sistemi değişsinTürkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesini isteyerek, "Gösterge ve basamak sistemine dönülmeli. Alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalı, gösterge ve basamak değerlerine göre aylık bağlama oranları yeniden belirlenmeli" dedi. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiyeye değinen Ergün, "5 bin liranın tüm emeklilere ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.Ek gösterge düzenlemesi kimi nasıl etkileyecek?1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanmasının yolu açılacak. 15 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, kapsama girecek memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek. Edinilen bilgiye göre; 25 yıllık çalışması olan bir memurun emekli aylığında mevcut maaş katsayısına göre 3 bin lira, emekli ikramiyesinde yaklaşık 85 bin lira artış yaşanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-konut-kredisinde-ayrintilar-belli-oldu-dusuk-faizli-odeme-aylik-ne-kadar-olacak-1077692106.html

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