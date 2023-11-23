https://sputniknews.com.tr/20231123/malatyadaki-depremler-sonrasi-afaddan-uyari--1077725558.html
Malatya'daki depremler sonrası AFAD'dan uyarı
Malatya'daki depremler sonrası AFAD'dan uyarı
Malatya'da peş peşe yaşanan 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası AFAD uyarı niteliğinde bir hatırlatma yayınladı. Buna göre 6 Şubat depremlerinin... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T19:20+0300
2023-11-23T19:20+0300
2023-11-23T19:20+0300
türkiye
afad
deprem
malatya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyadan yaptığı açıklamada 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan artçılar olduğunu hatırlattı.Açıklamada "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/malatyada-52-buyuklugunde-deprem--1077723946.html
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afad, deprem, malatya
Malatya'daki depremler sonrası AFAD'dan uyarı
Malatya'da peş peşe yaşanan 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası AFAD uyarı niteliğinde bir hatırlatma yayınladı. Buna göre 6 Şubat depremlerinin ardından bölge sakinlerine ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemeleri ve bu binaların çevresinde bulunmamaları gerektiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyadan yaptığı açıklamada 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan artçılar olduğunu hatırlattı.
Açıklamada "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.