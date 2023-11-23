https://sputniknews.com.tr/20231123/malatyadaki-depremler-sonrasi-afaddan-uyari--1077725558.html

Malatya'daki depremler sonrası AFAD'dan uyarı

Malatya'daki depremler sonrası AFAD'dan uyarı

Malatya'da peş peşe yaşanan 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası AFAD uyarı niteliğinde bir hatırlatma yayınladı. Buna göre 6 Şubat depremlerinin... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T19:20+0300

2023-11-23T19:20+0300

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türkiye

afad

deprem

malatya

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyadan yaptığı açıklamada 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan artçılar olduğunu hatırlattı.Açıklamada "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/malatyada-52-buyuklugunde-deprem--1077723946.html

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