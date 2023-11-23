https://sputniknews.com.tr/20231123/kgaonun-guvenlik-sistemini-degerlendiren-soygu-hazirlik-duzeyi-cok-yuksek-1077719184.html
KGAÖ’nün güvenlik sistemini değerlendiren Şoygu: Hazırlık düzeyi çok yüksek
KGAÖ’nün güvenlik sistemini değerlendiren Şoygu: Hazırlık düzeyi çok yüksek
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin güvenlik sisteminin hazırlık düzeyinin çok yüksek olduğunu belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T19:19+0300
2023-11-23T19:19+0300
2023-11-23T19:19+0300
dünya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya
sergey şoygu
rusya savunma bakanlığı
güvenlik
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada KGAÖ ülkelerinin güvenlik sisteminin hazırlık düzeyinin çok yüksek olduğunu, üye ülkelerin ayrıca ortak hava savunmasının da güçlendirildiğini ifade etti.Orgeneral Şoygu ilgili soruya, “Hazırlık düzeyi oldukça yüksek. Ayrıca onu periyodik olarak kontrol ediyoruz, farklı KGAÖ üyesi ülkelerde farklı poligonlarda tatbikatlar düzenliyoruz. Bu nedenle hazırlık düzeyi oldukça yüksek” yanıtını verdi.Rus bakan, “Her bir KGAÖ ülkesi ile ortak hava savunma sistemini güçlendirmek için her şeyi yapmaya devam ediyoruz, elbette özel askeri operasyon deneyimini de dikkate alarak sistemi takviye ediyoruz, güçlendiriyoruz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-zirvesinde-konusan-lukasenko-ulkelerimizin-guvenligini-pekistirmek-icin-yeni-cozumler-gerekli-1077718105.html
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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, güvenlik
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, güvenlik
KGAÖ’nün güvenlik sistemini değerlendiren Şoygu: Hazırlık düzeyi çok yüksek
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin güvenlik sisteminin hazırlık düzeyinin çok yüksek olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada KGAÖ ülkelerinin güvenlik sisteminin hazırlık düzeyinin çok yüksek olduğunu, üye ülkelerin ayrıca ortak hava savunmasının da güçlendirildiğini ifade etti.
Orgeneral Şoygu ilgili soruya, “Hazırlık düzeyi oldukça yüksek. Ayrıca onu periyodik olarak kontrol ediyoruz, farklı KGAÖ üyesi ülkelerde farklı poligonlarda tatbikatlar düzenliyoruz. Bu nedenle hazırlık düzeyi oldukça yüksek” yanıtını verdi.
Rus bakan, “Her bir KGAÖ ülkesi ile ortak hava savunma sistemini güçlendirmek için her şeyi yapmaya devam ediyoruz, elbette özel askeri operasyon deneyimini de dikkate alarak sistemi takviye ediyoruz, güçlendiriyoruz” vurgusunu yaptı.