https://sputniknews.com.tr/20231123/katar-gazzede-catismalara-insani-aranin-baslama-vakti-yakin-saatlerde-duyurulacak-1077696061.html

Katar: Gazze'de çatışmalara insani aranın başlama vakti yakın saatlerde duyurulacak

Katar: Gazze'de çatışmalara insani aranın başlama vakti yakın saatlerde duyurulacak

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T10:02+0300

2023-11-23T10:02+0300

2023-11-23T10:02+0300

israil- filistin çatışması

katar

arabuluculuk

israil

hamas

gazze

gazze şeridi

abd

mısır

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Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulunan Ensari, ülkesi ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen, Hamas ve İsrail'in uzlaşıya vardığı çatışmalara insani ara verilmesi anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini ifade etti.Varılan uzlaşının uygulanmaya başlama saatinin gelecek saatlerde duyurulacağını aktaran Ensari, insani aranın bir an önce başlaması ve tarafların uzlaşmaya uymasını sağlamak için Mısır ve ABD'nin çabalarıyla çalışmaların yapıldığını kaydetti.Öye yandan gazetecilere konuşan İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest kalma sürecinin en erken cuma günü başlayacağını ifade etmişti.İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere bin 200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah mensubu öldü.İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli

https://sputniknews.com.tr/20231123/canli--gazzede-ateskes-bugun-basliyor-israil-anlasmaya-uyacak-mi-1077692825.html

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gazze

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