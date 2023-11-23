Katar: Gazze'de çatışmalara insani aranın başlama vakti yakın saatlerde duyurulacak

Türkiye
SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de operasyon: Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Takım'ın Avrupa kupalarındaki karnesi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Süloğlu: 2024'te vergi gelirinde yüzde 73,5 artış öngörülüyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk'ın Filistin çıkışı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
18:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
19:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hollanda'da sandıktan Geert Wilders çıktı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/katar-gazzede-catismalara-insani-aranin-baslama-vakti-yakin-saatlerde-duyurulacak-1077696061.html
Katar: Gazze'de çatışmalara insani aranın başlama vakti yakın saatlerde duyurulacak
Katar: Gazze'de çatışmalara insani aranın başlama vakti yakın saatlerde duyurulacak
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:02+0300
2023-11-23T10:02+0300
israil- filistin çatışması
katar
arabuluculuk
israil
hamas
gazze
gazze şeridi
abd
mısır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695904_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9e7a3d58accaf3108f9dbab33885f79.jpg
Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulunan Ensari, ülkesi ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen, Hamas ve İsrail'in uzlaşıya vardığı çatışmalara insani ara verilmesi anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini ifade etti.Varılan uzlaşının uygulanmaya başlama saatinin gelecek saatlerde duyurulacağını aktaran Ensari, insani aranın bir an önce başlaması ve tarafların uzlaşmaya uymasını sağlamak için Mısır ve ABD'nin çabalarıyla çalışmaların yapıldığını kaydetti.Öye yandan gazetecilere konuşan İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest kalma sürecinin en erken cuma günü başlayacağını ifade etmişti.İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere bin 200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah mensubu öldü.İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli
https://sputniknews.com.tr/20231123/canli--gazzede-ateskes-bugun-basliyor-israil-anlasmaya-uyacak-mi-1077692825.html
katar
israil
gazze
gazze şeridi
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d646b9c11fb0d8fb12564c1a3bd0a106.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
katar, arabuluculuk, israil, hamas, gazze, gazze şeridi, abd, mısır
katar, arabuluculuk, israil, hamas, gazze, gazze şeridi, abd, mısır

Katar: Gazze'de çatışmalara insani aranın başlama vakti yakın saatlerde duyurulacak

10:02 23.11.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail asker ordu Gazze
İsrail asker ordu Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde açıklanacağını belirtti.
Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulunan Ensari, ülkesi ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen, Hamas ve İsrail'in uzlaşıya vardığı çatışmalara insani ara verilmesi anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini ifade etti.
Varılan uzlaşının uygulanmaya başlama saatinin gelecek saatlerde duyurulacağını aktaran Ensari, insani aranın bir an önce başlaması ve tarafların uzlaşmaya uymasını sağlamak için Mısır ve ABD'nin çabalarıyla çalışmaların yapıldığını kaydetti.
Öye yandan gazetecilere konuşan İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest kalma sürecinin en erken cuma günü başlayacağını ifade etmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere bin 200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah mensubu öldü.
İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
CANLI | Gazze’de ateşkes bugün başlıyor: İsrail, anlaşmaya uyacak mı?
08:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала